Рынок жилья в Ташкенте: В каких районах столицы квартиры самые дорогие и самые дешевые?

·45·Узбекистан
Рынок жилья в Ташкенте: В каких районах столицы квартиры самые дорогие и самые дешевые?

Рынок недвижимости в городе Ташкенте продолжает расти. Согласно последним данным, предоставленным аналитической платформой STAI, по итогам сентября 2026 года средняя (медианная) цена предлагаемых в столице квартир достигла рекордных 80 тысяч долларов США.

Этот показатель на 0,6 процента выше по сравнению с концом августа, а за основу в процессе анализа были взяты ценовые предложения в более чем 10,6 тысячах объявлений. Специалисты отдельно отмечают, что речь идет не о фактически заключенных сделках купли-продажи, а именно об официальных ценах предложений, выставляемых продавцами.

Цены в разрезе районов: Самые дорогие и самые дешевые адреса

Медианная стоимость квартир по регионам столицы демонстрирует резкую дифференциацию:

  • Элитные районы (самая дорогая тройка): Самые высокие показатели цен традиционно наблюдались в центральных районах. В частности, в Мирабадском районе средняя цена квартиры составляет 110 тысяч долларов, в Яккасарайском105 тысяч долларов, а в Шайхантахурском99 тысяч долларов;

  • Средний класс: Квартиры в Юнусабадском районе оцениваются в среднем в 88 тысяч долларов, в Мирзо-Улугбекском — в 87 тысяч долларов, а в Яшнабадском — около 72 тысяч долларов;

  • Бюджетные районы: Если средняя цена предложения в Сергелийском районе составила 70 тысяч долларов, то самый низкий показатель по столице был зафиксирован в Бектемирском районе и составил 56 тысяч долларов.

Как изменились цены за квадратный метр и аренду?

Тенденция к росту сохраняется и в сегменте площади жилья и долгосрочной аренды:

  • Выросла цена «квадрата»: Медианная цена за один квадратный метр выросла на 1 процент и достигла 1 403 долларов. По квадратным метрам лидируют Яккасарайский ($1 750), Мирабадский ($1 724) и Мирзо-Улугбекский ($1 541) районы. Самые доступные квадратные метры продаются в Сергелийском ($1 125) и Бектемирском ($1 075) районах;

  • Плата за аренду: Средняя стоимость долгосрочной ежемесячной аренды квартир в столице устанавливается на уровне 600 долларов. На рынке аренды Мирабадский и Шайхантахурский районы также остаются самыми дорогими ($800), в то время как в Сергелийском и Бектемирском районах ежемесячная аренда составляет в среднем около $400.

Активность на рынке: Информация Центрального банка

По статистическим данным Центрального банка Республики Узбекистан, во втором квартале текущего года количество сделок купли-продажи на рынке недвижимости по стране достигло 74,7 тысячи, сохраняя стабильный (на 0,1 процента) рост в годовом выражении.

По выводам аналитиков, расширение инфраструктуры столицы и устойчивый спрос на районы, прилегающие к центру, обеспечивают сохранение высокой ценовой конъюнктуры на рынке недвижимости Ташкента.

ТашкентSTAIМирабадрынок недвижимости Ташкента
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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