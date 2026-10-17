В Узбекистане увеличены штрафы за религиозный брак без регистрации в ЗАГСе

В Узбекистане увеличен размер штрафа за проведение религиозного обряда бракосочетания без регистрации в ЗАГСе. Если ранее максимальный штраф за данное правонарушение составлял 13,2 миллиона сумов, то теперь он достиг 22 миллионов сумов.

Согласно изменениям, внесенным в статью 47³ Кодекса об административной ответственности, штраф за заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста, был увеличен с 2,2–4,4 миллиона сумов до 4,4–6,6 миллиона сумов.

Также вырос размер штрафов, налагаемых на родителей и опекунов, выдавших замуж или женивших своего несовершеннолетнего ребенка. Если ранее штраф составлял 3,08–6,6 миллиона сумов, то теперь он составляет 8,8–11 миллионов сумов.

А штраф за проведение религиозного обряда без государственной регистрации брака, в том числе за совершение религиозного брака с лицами, не достигшими брачного возраста, увеличен с 6,6–13,2 миллиона сумов до 13,2–22 миллионов сумов.