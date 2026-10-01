Защита детей от насилия будет усилена: что изменит новый закон?

В Узбекистане принят важный закон, направленный на усиление ответственности за насилие в отношении детей. Законодательная палата одобрила документ во втором чтении 30 сентября и направила его на дальнейшее рассмотрение в Сенат. Это означает, что новые нормы еще не вступили в силу в данный момент, однако законопроект предусматривает ряд серьезных изменений, касающихся безопасности детей.

Одно из главных нововведений — установление наказания в виде лишения свободы на срок до 25 лет или пожизненного лишения свободы за отдельные особо тяжкие половые преступления в отношении детей, не достигших 14 лет. Вместе с этим усиливаются механизмы защиты пострадавших детей в ходе следственных и судебных процессов.

Ужесточается наказание за преступления в отношении детей, не достигших 14 лет

Законопроектом предусмотрено внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс.

Согласно им, за такие преступления, как изнасилование или удовлетворение половой потребности в извращенной форме с применением насилия в отношении детей, не достигших 14 лет, предусматривается назначение наказания в виде лишения свободы на срок до 25 лет или пожизненного лишения свободы.

Наряду с этим устанавливается недопустимость освобождения лица от ответственности или наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности или исполнения наказания по отдельным преступлениям против половой свободы ребенка.

Предотвращается многократный допрос пострадавшего ребенка

В законопроекте особое внимание уделено не только ужесточению наказания, но и защите процессуальных прав ребенка, пострадавшего от насилия.

В частности, устанавливается обязательность фиксации процесса допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля посредством видеозаписи.

Кроме того, предусматривается проведение очной ставки ребенка с подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на основе специального порядка. В этом процессе также совершенствуются нормы, обеспечивающие участие представителя органов опеки и попечительства.

Детям будет предоставляться юридическая помощь за счет государства

Еще одно важное изменение — закрепление механизма оказания юридической помощи за счет государства детям, пострадавшим от насилия или ставших свидетелями таких случаев.

То есть создается соответствующий правовой механизм, чтобы возможность использования юридической помощи для защиты прав ребенка не зависела от финансовых возможностей его семьи.

Эта норма особенно важна с точки зрения профессиональной защиты интересов ребенка в ходе следствия и судебных процессов по фактам насилия.

Какие меры будут приняты в отношении сотрудника, совершившего насилие над ребенком?

В законопроекте также предусмотрены меры, направленные на обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях.

В частности, внедряются нормы, направленные на усиление ответственности лиц, совершивших насилие в отношении детей, а также на повышение ответственности профильных организаций и должностных лиц.

В представленной вами информации также упоминается норма о незамедлительном расторжении трудового договора с сотрудником образовательного учреждения. Оценивать этот вопрос будет правильно на основе официального текста после рассмотрения Сенатом окончательной редакции закона и принятых норм.

Ограничения по преступлениям, повлекшим смерть ребенка

Проект также предусматривает ограничение применения некоторых видов послаблений по умышленным преступлениям, повлекшим смерть ребенка.

В частности, ограничивается применение некоторых правил условного осуждения и условно-досрочного освобождения.

Эти нормы направлены на усиление неотвратимости ответственности за тяжкие преступления против детей.

Закон вступил в силу уже сейчас?

Нет. Подчеркнуть этот момент особенно важно.

30 сентября Законодательная палата приняла законопроект во втором чтении. Документ направлен в Сенат. Поэтому на данный момент трактовать вышеуказанные новые нормы как действующий закон некорректно.

Закон может вступить в силу только после его рассмотрения в Сенате в установленном порядке и прохождения дальнейших правовых процедур.

Основные изменения кратко

за отдельные особо тяжкие половые преступления в отношении детей, не достигших 14 лет , предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет или пожизненного лишения свободы;

процесс допроса несовершеннолетних потерпевших станет обязательным для видеозаписи ;

очная ставка ребенка с подозреваемым, обвиняемым или подсудимым будет проводиться в особом порядке ;

закрепляется механизм оказания юридической помощи за счет государства детям, пострадавшим от насилия или ставшим его свидетелями;

вводятся меры по усилению ответственности и неотвратимости наказания за отдельные тяжкие преступления против детей.

Новый этап в безопасности детей

Новый законопроект не ограничивается лишь ужесточением наказания. Он также охватывает механизмы защиты прав ребенка, пострадавшего от насилия, в ходе следствия и суда, оказания юридической помощи и предотвращения подобных ситуаций.

В связи с этим главная цель документа заключается не только в назначении наказания после совершения насилия над ребенком, но и в усилении системы защиты прав и интересов пострадавшего ребенка на всех этапах процесса.

Дальнейшая же судьба закона будет зависеть от обсуждений в Сенате и установленных правовых процедур.