Читающий солдат может вернуться домой на месяц раньше: подробности новой льготы

В Узбекистане предложили новую мера поощрения для солдат, любящих читать книги. Если законопроект будет принят в установленном порядке, срок службы военнослужащих срочной службы, занявших призовые места на республиканском конкурсе чтения, может быть сокращен на один месяц. Это позволит уменьшить действующий 12-месячный срок службы до 11 месяцев.

Примечательным аспектом новшества является то, что чтение книг и стремление к знаниям рассматриваются не только как духовное поощрение, но и как льгота, способная повлиять на срок прохождения военной службы.

Какие солдаты смогут завершить службу на месяц раньше?

Согласно законопроекту, одобренному Законодательной палатой в первом чтении, предлагается сократить срок службы военнослужащих срочной службы, занявших призовые места в республиканском конкурсе чтения «Маънавият қалқoni» («Духовный щит»).

Данный конкурс направлен на популяризацию чтения среди военнослужащих, повышение их духовно-интеллектуального потенциала и стимулирование интереса к чтению.

Согласно предлагаемому порядку, правом на льготу смогут воспользоваться срочники, занявшие первое, второе или третье места на республиканском этапе.

Однако эта возможность предоставляется не автоматически всем читающим солдатам. Речь идет именно о военнослужащих, показавших высокие результаты в установленном конкурсе.

Сократится ли срок службы с 12 до 11 месяцев?

По действующему порядку срочная военная служба длится 12 месяцев. Если предложение в законопроекте будет принято, у солдат, показавших достойные результаты в конкурсе, может появиться возможность сократить этот срок на один месяц.

В то же время в ходе обсуждения законопроекта был поднят вопрос о порядке применения льготы. В частности, отмечалось, что некоторые солдаты могут захотеть отслужить полностью и принять участие в итоговых мероприятиях службы.

В связи с этим было высказано предложение о том, что сокращение срока службы должно осуществляться на основе желания и заявления самого солдата.

Таким образом, точный порядок предоставления льготы зависит от дальнейших обсуждений законопроекта и принимаемого итогового документа.

Какова цель конкурса «Маънавият қалqoni»?

Конкурс чтения служит содержательной организации досуга военнослужащих, формированию у них культуры чтения и развитию навыков самостоятельного мышления.

Чтение книг расширяет кругозор человека, обогащает его знания и позволяет смотреть на события с разных точек зрения. В условиях военной службы такие занятия могут стать важной частью личностного развития и духовной подготовки.

Предложение предоставить победителям конкурса возможность сокращения срока службы также направлено на то, чтобы превратить чтение из простого занятия в поощряемую деятельность.

Когда вступит в силу законопроект?

Здесь есть важный нюанс: одобрение законопроекта в первом чтении еще не означает, что предложения уже вступили в силу.

Документ должен пройти последующие этапы, установленные в законодательстве, и быть принятым в надлежащем порядке. Только после этого станет известно, когда и на каких условиях начнет действовать новая льгота.

Поэтому пока преждевременно утверждать, что каждый солдат — победитель конкурса чтения сможет вернуться домой на месяц раньше. Это лишь предложение, предусмотренное в законопроекте.

Заключение: чтение может поощряться и на военной службе

Данная инициатива, направленная на поддержку чтения среди солдат, преследует цель повышения интереса к знаниям и книгам.

Если предложение будет принято в качестве закона, у военнослужащих срочной службы, занявших призовые места в республиканском конкурсе «Маънавият қалқoni», появится возможность сократить срок службы на один месяц.

На данный момент же самый важный момент заключается в том, что эта льгота — не официально вступившее в силу правило, а предложение в законопроекте. После принятия окончательного решения станут известны его точные условия и порядок применения.