Шахзод Султанов официально сообщил о регистрации брака (видео)

Шахзод Султанов поделился радостной новостью со своими поклонниками на странице в Instagram. Актер сообщил, что официально зарегистрировал брак в ЗАГСе — важное мероприятие перед свадьбой.

На видео запечатлено, как молодые люди подписывают официальные документы в отделе ЗАГС и надевают друг другу обручальные кольца. В конце ролика эту пару назвали «семьей Султановых». Это символизирует начало нового этапа в их жизни.

На кадрах хорошо видна искренняя радость и счастье на лицах молодоженов. Этот день стал для них насыщенным незабываемыми моментами.

Актер оставил под видео следующее трогательное комментарий:

«06.06.2026 ЗАГС — это не просто подпись, это обещание, данное на всю жизнь. Началась самая красивая история, которая теперь начинается не с „я“, а с „мы“. Пусть эта семья, построенная на любви, доверии и счастье, всегда будет полна смеха и тепла».

В комментариях поклонники и близкие поздравляют молодую семью, желая им счастья, гармонии и долгой жизни, выражая теплые чувства.