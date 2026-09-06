В Узбекистане предложили штрафовать за сокрытие ранних браков

В Узбекистане предлагается ввести административную ответственность за несообщение в правоохранительные органы о ранних браках, а также о случаях беременности девочек, не достигших 16-летнего возраста. Об этом говорится в законопроекте, вынесенном Генеральной прокуратурой на общественное обсуждение.

Согласно проекту, гражданам и сотрудникам, не сообщившим в органы внутренних дел и центры социальных услуг «Инсон» о раннем браке или беременности несовершеннолетних младше 16 лет, предлагается назначать штраф в размере от 3 до 5 базовых расчетных величин (БРВ).

Для должностных лиц размер штрафа может быть установлен на уровне от 5 до 10 БРВ.

Если аналогичное правонарушение будет совершено повторно в течение года, планируется увеличить размер штрафа до 5–10 БРВ для граждан и сотрудников, а для должностных лиц — до 10–15 БРВ.

Предлагаемый новый порядок также может распространяться на представителей махаллей, ЗАГСов, образовательных и медицинских учреждений, а также религиозных организаций. Они будут обязаны информировать уполномоченные органы о ранних браках, беременности несовершеннолетних младше 16 лет и других соответствующих правонарушениях.

Важно отметить, что данные требования пока не являются действующим законом. Законопроект проходит общественное обсуждение, и на основе поступивших предложений в него могут быть внесены изменения.

Общественное обсуждение проекта продлится до 19 сентября.