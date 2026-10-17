В Узбекистане создается Ташкентская международная академия моды — детали постановления Президента

·27·Узбекистан
В Узбекистане создается Ташкентская международная академия моды — детали постановления Президента

Президентом Республики Узбекистан принято важное постановление «О создании Ташкентской международной академии моды», которое выводит систему подготовки высококвалифицированных кадров для легкой промышленности, дизайна и индустрии моды на новый уровень.

Новое учреждение получит статус государственной высшей образовательной организации и будет действовать в системе Агентства развития легкой промышленности.

Сотрудничество с Парижем и новый образовательный статус

Академия будет сформирована на базе совместной образовательной программы, налаженной Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности с Парижской международной академией моды:

  • Перевод учебы студентов: Все студенты, обучающиеся по совместной образовательной программе, продолжат учебу непосредственно в академии, а выпускникам будет выдан диплом этой новой академии;

  • Старт учебного процесса: Занятия начнутся с 2026/2027 учебного года, а процессы приема будут осуществляться в общеустановленном порядке;

  • Личные программы: Помимо совместных программ, академия будет осуществлять самостоятельную подготовку кадров по бакалавриату и магистратуре на основе собственных образовательных программ.

Дуальное образование и льгота для выпускников техникумов

В постановлении большой акцент сделан на интеграцию с производством и продолжение среднеспециального образования:

  • Дуальное образование с 2027/2028 учебного года: На основе заказов предприятий текстильной, швейной, трикотажной и кожевенно-обувной отраслей будет внедрена дуальная система, при которой студенты будут одновременно учиться и проходить практическую стажировку непосредственно на предприятиях;

  • Прямой прием на 3-й курс: Выпускники отраслевых техникумов, успешно окончившие их и имеющие средний балл не ниже установленной нормы, смогут продолжить учебу с 3-го курса бакалавриата на основе платного контракта;

  • Национальный дизайн и госзаказ: На базе академии будут создаваться дизайны одежды для различных организаций, специальных служб и налажено развитие новых национальных брендов.

Общежитие на 400 мест и план инфраструктуры

Утверждена конкретная программа по созданию комфортных жилищных условий для студентов:

  • Государственно-частное партнерство: До конца 2028 года для студентов академии будет построено и сдано в эксплуатацию современное студенческое общежитие на 400 мест;

  • Временное размещение: До завершения строительства нового общежития студенты, переводимые из института в академию, будут пользоваться существующими студенческими общежитиями Текстильного и легкого промышленного института в обычном порядке.

Создание данной академии послужит укреплению отечественной отрасли легкой промышленности современными дизайнерами, модельерами и специалистами международного уровня.

Ташкентская международная академия модыАгентство развития легкой промышленностиПарижская международная академия модыдуальное образование
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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