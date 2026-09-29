Историческая реформа для студентов: 185 тысячам юношей и девушек будут платить зарплату во время учебы

·46·Узбекистан
Историческая реформа для студентов: 185 тысячам юношей и девушек будут платить зарплату во время учебы

В системе высшего образования Узбекистана предпринимается беспрецедентный, революционный шаг по обеспечению студентов работой и связыванию теории с непосредственной практикой. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер по расширению дуального образования и внедрению современных методов обучения. В соответствии с новой государственной инициативой, поставлена задача охватить системой дуального образования не менее 80 процентов студентов, обучающихся на 3-м и 4-м курсах вузов — ровно 185 тысяч молодых людей.

Основной приоритет в проекте будет отдан инженерной, производственной, строительной и сельскохозяйственной сферам. Уже в 2027/2028 учебном году будет налажено совмещение учебы и практики для первых 12,5 тысячи студентов путем интеграции 75 вузов и 3,5 тысячи крупных предприятий. Самое главное, предприятиям, принявшим на работу студентов, государство будет возмещать 50 процентов заработной платы в форме субсидий, а также предоставят широкие таможенные и налоговые льготы.

«185 тысяч студентов, 50-процентная субсидия и германская модель»: 5 основных точек дуального образования

Наиболее важные факты о новой инициативе в высшем образовании и поставленных стратегических целях:

  • Будет охвачено 80% студентов старших курсов: 185 тысяч молодых людей, обучающихся на 3-х и 4-х курсах вузов, будут учиться, работая непосредственно на предприятиях;

  • Субсидия предприятиям в размере 50% от зарплаты: Ровно половина выплачиваемой студентам заработной платы будет покрываться за счет государства;

  • Таможенные и закупочные преференции для работодателей: Предприятиям, принявшим более 25 студентов, будут предоставлены преимущества в государственных закупках, льготы по таможенным платежам и амортизации;

  • Опыт Германии и андижанская модель: В Германии 70–75% выпускников дуального образования устраиваются на работу на месте прохождения практики; в Андижане же в настоящее время 11 тысяч студентов набираются опыта на 2 тысячах предприятий;

  • Трехсторонний официальный договор и система наставничества: Между вузом, предприятием и студентом подписывается юридический договор, и за каждым молодым кадром закрепляется опытный наставник.

В Узбекистане показатели развития дуального образования и классификация льгот

Таблица запланированного охвата и механизмов поддержки предприятий в рамках новой системы:

Направление и критерии анализа

Установленный целевой показатель

Ожидаемый социально-экономический эффект

Общий охват студентов

80% студентов 3- и 4-курсов (185 тыс. молодежи)

Наличие реального стажа работы не менее 1–2 лет к моменту окончания вуза

План первого этапа (2027/28)

75 вузов и 3,5 тыс. предприятий (12,5 тыс. студентов)

Готовые специалисты-практики для отраслей промышленности и сельского хозяйства

Государственное субсидирование зарплаты

50 процентов заработной платы, выплачиваемой студенту

Сокращение расходов работодателя в два раза и стимулирование молодежи

Бонус для крупных работодателей

Принявшим более 25 студентов

Облегчение таможенных платежей, льготы по амортизации и в госзакупках

Система интеграции и управления

Онлайн через единую цифровую платформу

Прозрачный контроль с исключением коррупции и волокиты

Правовой и практический статус

Договор «Вуз — предприятие — студент» и наставничество

Обязательное гарантированное рабочее место и повышение личных навыков

Экспертиза образования и рынка труда: Почему дуальное образование положит конец проблеме «дипломированных безработных»?

Выводы экспертов высшего образования, экономистов и крупных работодателей:

  • Искоренение синдрома «диплом есть, а опыта нет»: В Узбекистане главным препятствием для трудоустройства молодежи с высшим образованием долгие годы оставалось требование работодателей о «наличии опыта работы не менее 2 лет»; благодаря дуальному образованию студент в день окончания вуза будет иметь в трудовой книжке 2-летний официальный стаж и реальные практические знания;

  • Проверенная сила германской модели: Отправка 10 узбекских ректоров в Германию 3 месяца назад была неслучайной; мировое лидерство немецкой промышленности опирается именно на эту дуальную систему, так как там 75% выпускников остаются работать постоянными сотрудниками на предприятии, где они проходили практику; прикрепление 11 тысяч студентов к 2 тысячам предприятий в Андижанской области показало, что эта система успешно работает и в нашей стране;

  • Удобный экономический стимул для бизнеса: Предприятия до сих пор не хотели тратить время и деньги на обучение студентов; теперь же то, что государство берет на себя 50% зарплаты, предоставляет преимущества в таможне и тендерах, превращает наем студентов для производственных отраслей в крайне прибыльное и выгодное сотрудничество.

Как вы думаете, как повлияет на качество их теоретического образования тот факт, что студенты 3- и 4-курсов будут работать на предприятиях несколько дней в неделю и получать зарплату? В каких еще профессиях и направлениях вы считаете необходимым в первую очередь внедрить дуальное образование? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и поделитесь этим важным анализом, касающимся будущего узбекской молодежи, со всеми студентами и родителями!

Шавкат Мирзиёевдуальное образованиеандижанская модельгерманская модель
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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