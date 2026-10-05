Саида Мирзиёева посетила Ташкентский архитектурно-строительный университет (фото)

·42·Узбекистан
Саида Мирзиёева посетила Ташкентский архитектурно-строительный университет (фото)

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева ознакомилась с деятельностью Ташкентского архитектурно-строительного университета, а также с учебными и научными процессами, осуществляемыми в вузе. Поделившись подробностями визита на своей официальной странице, Саида Мирзиёева особо отметила важность современного градостроительства, экологической устойчивости и подготовки кадров с новым мышлением в развитии городов нашей страны.

Данный визит продемонстрировал глубокие технологические и практические изменения, реализуемые в высшем учебном заведении.

Саида Мирзиёева посетила Ташкентский архитектурно-строительный университет (фото)

Инновации в образовании: Цифровизация и дуальная система

В настоящее время в этом престижном вузе по 4 основным направлениям образования обучаются около 10 тысяч студентов и молодежи. Процессы в университете полностью адаптируются к современным требованиям:

  • Интеграция цифровых технологий: в учреждении широко внедряются современные информационные технологии в административное управление, учебные занятия и процессы научно-исследовательской деятельности;

  • Развитие дуального образования: теория и практика объединяются, а научные разработки студентов преобразуются в конкретные коммерческие проекты;

  • Полигон инноваций: студенческий городок (кампус) превращается не просто в место учебы, а в пространство, где тестируются передовые архитектурные и инженерные решения.

Саида Мирзиёева посетила Ташкентский архитектурно-строительный университет (фото)

«Города нашей страны не превратятся в зеленые пространства сами по себе»

Саида Мирзиёева в беседе с коллективом вуза и ответственными лицами сферы четко указала на важную стратегическую задачу, стоящую перед урбанизацией страны:

«Города нашей страны не станут современными и зелеными пространствами сами по себе. Для этого очень важно воспитывать новое поколение архитекторов, проектировщиков и инженеров — специалистов с широким кругозором, выдвигающих нетрадиционные идеи, способных разрабатывать экологически устойчивые архитектурные и инженерные решения и претворять их в жизнь».

Поэтому сегодня главной целью системы подготовки архитекторов ставится формирование не просто проектов зданий, а подлинно творческих специалистов, создающих городскую среду с учетом глобальных экологических проблем.

Саида МирзиёеваТашкентский архитектурно-строительный университетдуальное образованиезеленые города
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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