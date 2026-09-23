Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане

·28·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане

В период бурной модернизации промышленности Узбекистана в системе высшего и среднего специального образования произошли беспрецедентные качественные изменения: теперь теория преподается не в отрыве от фабрик и заводов, а в самом центре индустриальных гигантов. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках практической поездки в Андижанскую область лично ознакомился с деятельностью международного техникума «Андижан-Хуанья», специализирующегося на подготовке современных кадров и расположенного на территории свободной экономической зоны «Ипак йули» в Андижанском районе. В это крупное учреждение общей стоимостью 15 миллионов долларов США, возведенное полностью за счет прямых иностранных инвестиций, было создано 150 новых постоянных рабочих мест. Кампус, раскинувшийся на обширной площади в 4 гектара, способен вместить 5 тысяч учащихся.

Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане

Главная суть учреждения — подготовка инженеров и операторов, необходимых для высокотехнологичных предприятий машиностроения, текстильной промышленности, электротехники и микроэлектроники в индустриальной зоне «Ипак йули». В техникуме полностью налажена передовая модель дуального образования: если молодежь слушает теоретические занятия в аудиториях, то практические навыки осваивает непосредственно на новейших цифровых станках в соседних цехах и на заводах. В учебном заведении, начавшем свою деятельность в июне текущего года, в настоящее время обучаются 210 студентов; а к 2030 году ежегодный прием будет доведен до 1 тысячи 800 человек, общее количество учащихся — до 4 тысяч, а количество образовательных направлений — до 20.

Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане

Итак, каким образом это учебное заведение стоимостью 15 миллионов долларов, построенное внутри заводов, покончит с проблемой «выпускник — безработный», как готовятся инженеры, отвечающие требованиям Китая и зарубежных инвесторов, и как этот опыт будет распространен на всю республику?

«15 млн долларов, дуальное образование и 5 тысяч студентов»: 5 основных пунктов техникума «Андижан-Хуанья»

Самые важные факты и цифры из проекта нового международного техникума:

Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане

  • 15 миллионов долларов полных иностранных инвестиций: Проект реализован на 100 процентов за счет зарубежных инвестиций, создано 150 постоянных рабочих мест;

  • Современный кампус на 5 тысяч мест: На площади 4 гектара построено огромное учебное здание; на следующем этапе появятся современные лаборатории, общежитие, столовая и спортивный комплекс;

  • Полная интеграция с промышленной зоной: Учреждение расположено непосредственно в свободной экономической зоне «Ипак йули» и будет поставлять специалистов для текстильной, машиностроительной и электротехнической отраслей;

  • Немецко-китайская модель дуального образования: Учащиеся одновременно изучают теорию и проходят практику на реальных производственных линиях, становясь готовыми специалистами еще в студенческие годы;

  • Грандиозные цели до 2030 года: Годовой прием будет доведен до 1 800 человек, контингент студентов — до 4 тысяч, а количество специализированных направлений — до 20.

Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане

Международный техникум «Андижан-Хуанья»: Стратегическая и техническая характеристика проекта

Этапы развития и параметры нового учебного заведения:

Критерии и параметры

Официальные показатели техникума «Андижан-Хуанья»

Общая стоимость проекта

15 миллионов долларов США (100% прямые иностранные инвестиции)

Общая занятая площадь

4 гектара

Общая вместимость здания

Рассчитано на 5 000 учащихся

Созданные новые рабочие места

150 постоянных мест для преподавателей и техников

Текущее состояние (2026 год)

Запущен в июне, обучаются 210 студентов

Стратегический план до 2030 года

Годовой прием: 1 800 человек, всего студентов: 4 000 человек

Количество образовательных направлений

Будет расширено до 20

Приоритетные промышленные направления

Машиностроение, текстиль, электротехника, высокотехнологичное оборудование

Методика обучения

Дуальное образование (единство теории и практики на предприятиях)

2-й этап инфраструктуры

Здание современной лаборатории, общежитие, спортплощадка, зеленая аллея

Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане

Экспертиза интеграции образования и промышленности: Почему эта модель является революционным решением для экономики страны?

Выводы экспертов системы образования и промышленных аналитиков:

  • Устранение проблемы «диплом есть, а опыта нет»: Самым большим недостатком многих профшкол в Узбекистане были устаревшие теоретические знания и отсутствие современных станков; техникум, расположенный внутри промзоны, с первого курса обучает молодежь работе на реальных робототизированных и цифровых конвейерах заводов;

  • Гарантированные кадры для иностранных инвесторов: Инвесторы, приходящие в такие регионы, как «Ипак йули» из Китая, Турции и Южной Кореи, часто испытывали трудности с поиском квалифицированных операторов и инженеров; этот техникум превратится в фабрику по поставке кадров «под заказ» в соответствии со стандартами, требуемыми инвестором;

  • Прагматичный подход в выборе профессии: Запуск 20 направлений обеспечит то, что молодежь долины будет выходить не в качестве простых чернорабочих за рубежом, а высокооплачиваемыми техническими инженерами с международным сертификатом и специалистами высшей категории или зарабатывать высокую зарплату на родине;

  • Комплексная модель образовательного кампуса: Наличие лабораторий и общежитий создаст возможность привлекать талантливую молодежь не только из Андижана, но и из соседних областей (Ферганской, Наманганской) и даже соседних республик.

Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане

Техникум «Андижан-Хуанья», с которым ознакомился Президент Шавкат Мирзиёев, на практике показал, что подлинная гармония образования и производства является главным фундаментом индустриальной мощи страны.

Как вы думаете, насколько сильно овладение профессией выпускниками школ в таких техникумах дуального образования в промышленных зонах наряду с вузами поможет им получать высокие зарплаты в будущем? Поддерживаете ли вы строительство таких техникумов рядом с крупными заводами в каждой области? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным будущему молодежи нашей страны, со всеми своими друзьями!

Техникум «Андижан-Хуанья»Свободная экономическая зона «Ипак йули»Модель дуального образованияШавкат Мирзиёев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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