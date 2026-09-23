Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане

В период бурной модернизации промышленности Узбекистана в системе высшего и среднего специального образования произошли беспрецедентные качественные изменения: теперь теория преподается не в отрыве от фабрик и заводов, а в самом центре индустриальных гигантов. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках практической поездки в Андижанскую область лично ознакомился с деятельностью международного техникума «Андижан-Хуанья», специализирующегося на подготовке современных кадров и расположенного на территории свободной экономической зоны «Ипак йули» в Андижанском районе. В это крупное учреждение общей стоимостью 15 миллионов долларов США, возведенное полностью за счет прямых иностранных инвестиций, было создано 150 новых постоянных рабочих мест. Кампус, раскинувшийся на обширной площади в 4 гектара, способен вместить 5 тысяч учащихся.

Главная суть учреждения — подготовка инженеров и операторов, необходимых для высокотехнологичных предприятий машиностроения, текстильной промышленности, электротехники и микроэлектроники в индустриальной зоне «Ипак йули». В техникуме полностью налажена передовая модель дуального образования: если молодежь слушает теоретические занятия в аудиториях, то практические навыки осваивает непосредственно на новейших цифровых станках в соседних цехах и на заводах. В учебном заведении, начавшем свою деятельность в июне текущего года, в настоящее время обучаются 210 студентов; а к 2030 году ежегодный прием будет доведен до 1 тысячи 800 человек, общее количество учащихся — до 4 тысяч, а количество образовательных направлений — до 20.

Итак, каким образом это учебное заведение стоимостью 15 миллионов долларов, построенное внутри заводов, покончит с проблемой «выпускник — безработный», как готовятся инженеры, отвечающие требованиям Китая и зарубежных инвесторов, и как этот опыт будет распространен на всю республику?

«15 млн долларов, дуальное образование и 5 тысяч студентов»: 5 основных пунктов техникума «Андижан-Хуанья»

Самые важные факты и цифры из проекта нового международного техникума:

15 миллионов долларов полных иностранных инвестиций: Проект реализован на 100 процентов за счет зарубежных инвестиций, создано 150 постоянных рабочих мест;

Современный кампус на 5 тысяч мест: На площади 4 гектара построено огромное учебное здание; на следующем этапе появятся современные лаборатории, общежитие, столовая и спортивный комплекс;

Полная интеграция с промышленной зоной: Учреждение расположено непосредственно в свободной экономической зоне «Ипак йули» и будет поставлять специалистов для текстильной, машиностроительной и электротехнической отраслей;

Немецко-китайская модель дуального образования: Учащиеся одновременно изучают теорию и проходят практику на реальных производственных линиях, становясь готовыми специалистами еще в студенческие годы;

Грандиозные цели до 2030 года: Годовой прием будет доведен до 1 800 человек, контингент студентов — до 4 тысяч, а количество специализированных направлений — до 20.

Международный техникум «Андижан-Хуанья»: Стратегическая и техническая характеристика проекта

Этапы развития и параметры нового учебного заведения:

Критерии и параметры Официальные показатели техникума «Андижан-Хуанья» Общая стоимость проекта 15 миллионов долларов США (100% прямые иностранные инвестиции) Общая занятая площадь 4 гектара Общая вместимость здания Рассчитано на 5 000 учащихся Созданные новые рабочие места 150 постоянных мест для преподавателей и техников Текущее состояние (2026 год) Запущен в июне, обучаются 210 студентов Стратегический план до 2030 года Годовой прием: 1 800 человек, всего студентов: 4 000 человек Количество образовательных направлений Будет расширено до 20 Приоритетные промышленные направления Машиностроение, текстиль, электротехника, высокотехнологичное оборудование Методика обучения Дуальное образование (единство теории и практики на предприятиях) 2-й этап инфраструктуры Здание современной лаборатории, общежитие, спортплощадка, зеленая аллея

Экспертиза интеграции образования и промышленности: Почему эта модель является революционным решением для экономики страны?

Выводы экспертов системы образования и промышленных аналитиков:

Устранение проблемы «диплом есть, а опыта нет»: Самым большим недостатком многих профшкол в Узбекистане были устаревшие теоретические знания и отсутствие современных станков; техникум, расположенный внутри промзоны, с первого курса обучает молодежь работе на реальных робототизированных и цифровых конвейерах заводов;

Гарантированные кадры для иностранных инвесторов: Инвесторы, приходящие в такие регионы, как «Ипак йули» из Китая, Турции и Южной Кореи, часто испытывали трудности с поиском квалифицированных операторов и инженеров; этот техникум превратится в фабрику по поставке кадров «под заказ» в соответствии со стандартами, требуемыми инвестором;

Прагматичный подход в выборе профессии: Запуск 20 направлений обеспечит то, что молодежь долины будет выходить не в качестве простых чернорабочих за рубежом, а высокооплачиваемыми техническими инженерами с международным сертификатом и специалистами высшей категории или зарабатывать высокую зарплату на родине;

Комплексная модель образовательного кампуса: Наличие лабораторий и общежитий создаст возможность привлекать талантливую молодежь не только из Андижана, но и из соседних областей (Ферганской, Наманганской) и даже соседних республик.

Техникум «Андижан-Хуанья», с которым ознакомился Президент Шавкат Мирзиёев, на практике показал, что подлинная гармония образования и производства является главным фундаментом индустриальной мощи страны.

Как вы думаете, насколько сильно овладение профессией выпускниками школ в таких техникумах дуального образования в промышленных зонах наряду с вузами поможет им получать высокие зарплаты в будущем? Поддерживаете ли вы строительство таких техникумов рядом с крупными заводами в каждой области? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным будущему молодежи нашей страны, со всеми своими друзьями!