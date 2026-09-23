Шавкат Мирзиёев встретился со студентами международного техникума «Ипак йули» в Андижане
В период бурной модернизации промышленности Узбекистана в системе высшего и среднего специального образования произошли беспрецедентные качественные изменения: теперь теория преподается не в отрыве от фабрик и заводов, а в самом центре индустриальных гигантов. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках практической поездки в Андижанскую область лично ознакомился с деятельностью международного техникума «Андижан-Хуанья», специализирующегося на подготовке современных кадров и расположенного на территории свободной экономической зоны «Ипак йули» в Андижанском районе. В это крупное учреждение общей стоимостью 15 миллионов долларов США, возведенное полностью за счет прямых иностранных инвестиций, было создано 150 новых постоянных рабочих мест. Кампус, раскинувшийся на обширной площади в 4 гектара, способен вместить 5 тысяч учащихся.
Главная суть учреждения — подготовка инженеров и операторов, необходимых для высокотехнологичных предприятий машиностроения, текстильной промышленности, электротехники и микроэлектроники в индустриальной зоне «Ипак йули». В техникуме полностью налажена передовая модель дуального образования: если молодежь слушает теоретические занятия в аудиториях, то практические навыки осваивает непосредственно на новейших цифровых станках в соседних цехах и на заводах. В учебном заведении, начавшем свою деятельность в июне текущего года, в настоящее время обучаются 210 студентов; а к 2030 году ежегодный прием будет доведен до 1 тысячи 800 человек, общее количество учащихся — до 4 тысяч, а количество образовательных направлений — до 20.
Итак, каким образом это учебное заведение стоимостью 15 миллионов долларов, построенное внутри заводов, покончит с проблемой «выпускник — безработный», как готовятся инженеры, отвечающие требованиям Китая и зарубежных инвесторов, и как этот опыт будет распространен на всю республику?
«15 млн долларов, дуальное образование и 5 тысяч студентов»: 5 основных пунктов техникума «Андижан-Хуанья»
Самые важные факты и цифры из проекта нового международного техникума:
15 миллионов долларов полных иностранных инвестиций: Проект реализован на 100 процентов за счет зарубежных инвестиций, создано 150 постоянных рабочих мест;
Современный кампус на 5 тысяч мест: На площади 4 гектара построено огромное учебное здание; на следующем этапе появятся современные лаборатории, общежитие, столовая и спортивный комплекс;
Полная интеграция с промышленной зоной: Учреждение расположено непосредственно в свободной экономической зоне «Ипак йули» и будет поставлять специалистов для текстильной, машиностроительной и электротехнической отраслей;
Немецко-китайская модель дуального образования: Учащиеся одновременно изучают теорию и проходят практику на реальных производственных линиях, становясь готовыми специалистами еще в студенческие годы;
Грандиозные цели до 2030 года: Годовой прием будет доведен до 1 800 человек, контингент студентов — до 4 тысяч, а количество специализированных направлений — до 20.
Международный техникум «Андижан-Хуанья»: Стратегическая и техническая характеристика проекта
Этапы развития и параметры нового учебного заведения:
Критерии и параметры
Официальные показатели техникума «Андижан-Хуанья»
Общая стоимость проекта
15 миллионов долларов США (100% прямые иностранные инвестиции)
Общая занятая площадь
4 гектара
Общая вместимость здания
Рассчитано на 5 000 учащихся
Созданные новые рабочие места
150 постоянных мест для преподавателей и техников
Текущее состояние (2026 год)
Запущен в июне, обучаются 210 студентов
Стратегический план до 2030 года
Годовой прием: 1 800 человек, всего студентов: 4 000 человек
Количество образовательных направлений
Будет расширено до 20
Приоритетные промышленные направления
Машиностроение, текстиль, электротехника, высокотехнологичное оборудование
Методика обучения
Дуальное образование (единство теории и практики на предприятиях)
2-й этап инфраструктуры
Здание современной лаборатории, общежитие, спортплощадка, зеленая аллея
Экспертиза интеграции образования и промышленности: Почему эта модель является революционным решением для экономики страны?
Выводы экспертов системы образования и промышленных аналитиков:
Устранение проблемы «диплом есть, а опыта нет»: Самым большим недостатком многих профшкол в Узбекистане были устаревшие теоретические знания и отсутствие современных станков; техникум, расположенный внутри промзоны, с первого курса обучает молодежь работе на реальных робототизированных и цифровых конвейерах заводов;
Гарантированные кадры для иностранных инвесторов: Инвесторы, приходящие в такие регионы, как «Ипак йули» из Китая, Турции и Южной Кореи, часто испытывали трудности с поиском квалифицированных операторов и инженеров; этот техникум превратится в фабрику по поставке кадров «под заказ» в соответствии со стандартами, требуемыми инвестором;
Прагматичный подход в выборе профессии: Запуск 20 направлений обеспечит то, что молодежь долины будет выходить не в качестве простых чернорабочих за рубежом, а высокооплачиваемыми техническими инженерами с международным сертификатом и специалистами высшей категории или зарабатывать высокую зарплату на родине;
Комплексная модель образовательного кампуса: Наличие лабораторий и общежитий создаст возможность привлекать талантливую молодежь не только из Андижана, но и из соседних областей (Ферганской, Наманганской) и даже соседних республик.
Техникум «Андижан-Хуанья», с которым ознакомился Президент Шавкат Мирзиёев, на практике показал, что подлинная гармония образования и производства является главным фундаментом индустриальной мощи страны.
Как вы думаете, насколько сильно овладение профессией выпускниками школ в таких техникумах дуального образования в промышленных зонах наряду с вузами поможет им получать высокие зарплаты в будущем? Поддерживаете ли вы строительство таких техникумов рядом с крупными заводами в каждой области? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным будущему молодежи нашей страны, со всеми своими друзьями!
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