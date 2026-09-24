Резкая критика Шавката Мирзиёева в адрес ответственных за школьное образование — требование дуального обучения

·47·Узбекистан
Резкая критика Шавката Мирзиёева в адрес ответственных за школьное образование — требование дуального обучения

Устаревшие шаблоны в системе народного образования Узбекистана, программы, оторванные от реальной жизни, и проблема безработицы среди выпускников школ стали предметом острейшего обсуждения на государственном уровне. На расширенном совещании в Андижанской области с участием интеллигенции, председателей махаллей и руководителей сферы Президент Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике медлительность и безответственность в школьном образовании: «Почему мы учим ребенка 11 лет, не обучая его ни профессии, ни языку, и выбрасываем в открытый океан? Где ответственность?! Государство строит столько школ, платит зарплату учителям, обучает 11 лет, а ребенок не может поступить в вуз и остается безработным на улице, кто за это ответит?».

Глава государства, остановившись на опыте развитых стран, особо отметил, что там учащимся дают глубокие и практические знания максимум по пяти направлениям. Также было определено, что необходимость перехода школьной и высшей системы образования на форму дуального обучения не случайна, и что будущее каждого ученика должно прогнозироваться учителем и родителями совместно, начиная с 7-го класса. В своей речи Президент призвал к коренному изменению среды: «Не все могут быть Беруни, не все могут быть Хорезми или математиками! Если мы будем давать ребенку профессию в соответствии с данными Богом способностями, то и родители будут довольны, и государство будет довольно».

Итак, как будет работать система профессионального прогнозирования после 7-го класса, как дуальное обучение спасет молодежь от безработицы и почему пришло время сократить количество предметов в школах и перейти к качеству?

«11-летний вопрос, прогноз 7-го класса и 5 совершенных направлений»: 5 основных пунктов речи Президента

Шавкат Мирзиёев озвучил важнейшие инициативы по системе образования на совещании в Андижане:

  • Покончить с практикой «выбрасывания в открытый океан»: С руководителей потребовали строгой ответственности за молодежь, которая, проучившись 11 лет в школе, остается безработной, не овладев ни иностранным языком, ни достойной профессией;

  • Обязательный прогноз после 7-го класса: Установлено, что школьные учителя и родители должны совместно определять интересы и таланты ребенка уже в 7-м классе и составлять карту его профессионального будущего;

  • Модель развитых стран: Продвигается опыт предоставления глубоких и совершенных знаний по 5 самым важным основным направлениям, не утомляя ученика десятками второстепенных предметов;

  • Жизненная необходимость дуального обучения: Подчеркнуто, что система, объединяющая теорию и практику, должна давать молодежи определенную доходную профессию, начиная со школьной скамьи;

  • Реальность «не все могут быть Хорезми»: Потребовали подходить к каждому ребенку в соответствии с его способностями и природными возможностями, направляя тех, кто не может получить академическое образование, к раннему профессиональному обучению.

Школьное образование: сравнение традиционного теоретического подхода и практической модели, предложенной Шавкатом Мирзиёевым

Анализ существующих проблем в среднем образовании и внедряемых новых механизмов:

Критерии и параметры

Прежняя старая школьная система

Новая модель образования, выдвинутая Президентом

Профессиональный статус выпускника

Выходит на улицу через 11 лет без профессии и знания языка

Совершенное владение как минимум одной профессией и одним иностранным языком

Нагрузка учебных программ

Десятки тяжелых и дублирующих друг друга теоретических предметов

Как в развитых странах: максимум 5 специальностей

Время профессиональной ориентации

В конце 11-го класса, перед экзаменами в вуз

Начиная с 7-го класса на основе прогноза родителей и учителя

Связь образования и рынка труда

Только сидение за партой, оторванность от производства

Дуальное обучение: теория в школе, реальная практика на предприятии

Индивидуальный подход к таланту

От всех требовался одинаковый академический результат

«Не все могут быть Беруни» — выбор профессии, соответствующей способностям

Эффективность государственных расходов

11-летние бюджетные средства превратились в безработного кадра

Готовый и доходный специалист за каждый потраченный сум

Педагогическая и социально-экономическая экспертиза: Почему важен прогноз 7-го класса и дуальное обучение?

Выводы экспертов в области образования, социологов и аналитиков рынка труда:

  • Предотвращение «безработицы без диплома»: Лишь определенная часть сотен тысяч молодых людей, ежегодно заканчивающих школу, поступает в вузы; остальная большая часть из-за отсутствия какого-либо сертификата или ремесла сталкивалась с низкооплачиваемым черным трудом или скитаниями; обучение профессии в самой школе резко снизит молодежную преступность и безработицу;

  • 7-й класс — психологическая точка поворота: Именно в 13–14 лет ребенок начинает проявлять склонность к той или иной сфере (техника, творчество, медицина или точные науки); если школьный психолог и родитель в этот момент дадут правильное направление, следующие 4 года ребенка не будут потрачены впустую на зазубривание ненужных предметов;

  • Дуальная система и «Германская модель»: Немецкое образовательное чудо основано именно на дуальном обучении — ребенок часть недели учится, в остальные дни работает на заводе, в мастерской или IT-компании и зарабатывает деньги; если такой опыт перенести в узбекские школы, отрасли промышленности получат готовую рабочую силу;

  • Душевное спокойствие в семьях: То, что ребенок после окончания школы будет иметь профессию и начнет зарабатывать деньги, избавит от тревог тысячи семей и создаст здоровую социальную среду в обществе.

Шавкат Мирзиёев своим резким выступлением совершает исторический поворот по превращению школ Узбекистана из зданий, просто «выдающих аттестаты», в стратегические центры, готовящие специалистов, готовых к реальной жизни.

Как вы думаете, насколько обучение школьников конкретным профессиям в соответствии с их способностями, начиная с 7-го класса, снизит безработицу? Поддерживаете ли вы идею сокращения количества предметов, изучаемых 11 лет, и перехода к обучению большему количеству языков и практических ремесел? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной статьей, посвященной будущему нашего образования, со всеми родителями и учителями!

Шавкат МирзиёевАндижандуальное обучениепрогноз 7-го класса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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