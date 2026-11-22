Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева вместе с послом США в Индии, а также специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором посетила атомный авианосец «USS George Washington», находящийся в Индийском океане.

Об этом Саида Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.

«Знакомство с конструкцией этого гигантского корабля, его уникальными технологиями и наблюдение за работой экипажа произвели особое впечатление», — написала она.

В ходе визита гостям рассказали о внутреннем устройстве военного корабля, его технических возможностях и деятельности экипажа. Также была организована демонстрация полетов самолетов, принадлежащих авиационному крылу Carrier Air Wing 5. Гости также наблюдали за авиационными операциями на полетной палубе авианосца. Визит состоялся 20 ноября.

Для справки: «USS George Washington» (CVN-73) — шестой атомный авианосец ВМС США класса «Нимиц», названный в честь первого президента страны Джорджа Вашингтона.

Корабль был спущен на воду в 1990 году и официально введен в эксплуатацию 4 июля 1992 года. Его длина составляет 333 метра, а водоизмещение при полной загрузке превышает 100 тысяч тонн.

Авианосец приводится в движение двумя ядерными реакторами. На его борту могут разместиться более 60 воздушных судов, включая истребители, разведывательные самолеты и вертолеты. Общая численность экипажа и авиационного персонала превышает 5 тысяч человек.

В настоящее время «USS George Washington» базируется в японском городе Йокосука и является одним из основных военных кораблей ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе.