Помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева поделилась в своем официальном Телеграм-канале впечатлениями от поездки в Индию и фотографиями.

По ее словам, в ходе поездки вместе с послом Серджио Гором она посетила борт одного из крупнейших авианосцев в мире у берегов Индии — «УСС Георге Вашингтон» .

«Вместе с послом Серджио Гором мы поднялись на борт одного из крупнейших в мире авианосцев — “УСС Георге Вашингтон” у берегов Индии. Посещение этого огромного корабля, знакомство с его устройством, уникальными технологиями и наблюдение за работой экипажа оставили особые впечатления», — написала Саида Мирзиёева.

Что запечатлено на фотографиях?

На опубликованных снимках запечатлены полет Саиды Мирзиёевой на авианосец, боевая авиатехника на палубе и ее общение с членами экипажа: