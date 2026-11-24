Саида Мирзиёева посетила авианосец США у берегов Индии (фото)
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- Помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева посетила авианосец «УСС Георге Вашингтон» у берегов Индии.
- В ходе поездки её сопровождал посол Серджио Гор.
- Они ознакомились с уникальными технологиями корабля и работой экипажа.
Помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева поделилась в своем официальном Телеграм-канале впечатлениями от поездки в Индию и фотографиями.
По ее словам, в ходе поездки вместе с послом Серджио Гором она посетила борт одного из крупнейших авианосцев в мире у берегов Индии — «УСС Георге Вашингтон» .
«Вместе с послом Серджио Гором мы поднялись на борт одного из крупнейших в мире авианосцев — “УСС Георге Вашингтон” у берегов Индии. Посещение этого огромного корабля, знакомство с его устройством, уникальными технологиями и наблюдение за работой экипажа оставили особые впечатления», — написала Саида Мирзиёева.
Что запечатлено на фотографиях?
На опубликованных снимках запечатлены полет Саиды Мирзиёевой на авианосец, боевая авиатехника на палубе и ее общение с членами экипажа:
Полет и борт корабля: На одном из фото Саида Мирзиёева запечатлена в специальном защитном жилете и с ремнем безопасности в салоне военного вертолета во время полета, на другом — вид на океан из открытого люка.
Встречи на палубе: Запечатлены кадры на огромной полетной палубе авианосца «УСС Георге Вашингтон» (бортовой номер 73) вместе с послом Серджио Гором, теплое общение с представителями экипажа, а также истребители, размещенные на палубе, и выступление посла на трибуне.
Момент в индийских традициях: В подборку фотографий также вошел снимок Саиды Мирзиёевой с традиционной гирляндой из белых цветов, символизирующей индийское гостеприимство, и красной точкой (тилак) на лбу.
Показатель / Информация
Детали
Источник
Официальный Телеграм-канал Саиды Мирзиёевой
Регион
У берегов Индии
Объект посещения
Авианосец «УСС Георге Вашингтон» (КВН-73)
Сопровождающее лицо
Посол Серджио Гор
Основное впечатление
Знакомство с устройством корабля, уникальными технологиями и работой экипажа
Как вы считаете, как близкое знакомство с работой таких крупных технологических и оборонных объектов во время международных визитов влияет на дипломатический диалог? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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