Историческое событие в Самарканде: Марко Рубио и Серджо Гор удостоены высоких наград
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев торжественно вручил высокие государственные награды Узбекистана находящимся в нашей стране с официальным визитом высокопоставленным представителям делегации Соединенных Штатов Америки — Государственному секретарю США Марко Рубио и специальному представителю Президента США по Южной и Центральной Азии Серджо Гору.
Данное награждение стало высоким признанием усилий по укреплению стратегического партнерства между двумя государствами и выведению политико-экономического диалога на новый исторический этап.
Марко Рубио — кавалер ордена «Буюк хизматлари учун»
Государственный секретарь США Марко Рубио был награжден одним из высших орденов Узбекистана «Буюк хизматлари учун»:
Развитие стратегического партнерства: Был особо отмечен его огромный личный вклад в всестороннее расширение политико-дипломатического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и США;
Региональная стабильность: Была высоко оценена его активность в поддержке инициатив, направленных на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии;
Международные инициативы и дружба: Были признаны его заслуги в продвижении важных инициатив Нового Узбекистана на международной арене, а также в укреплении уз взаимного доверия и дружбы между народами двух стран.
Серджо Гор награжден орденом «Дустлик»
Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджо Гор удостоился ордена «Дустлик» за важный вклад в укрепление двусторонних дружественных связей:
Политический диалог и договоренности: Были отмечены его активные усилия по активизации двустороннего диалога и претворению в жизнь достигнутых важных договоренностей;
Инвестиции и деловое сотрудничество: Были признаны его заслуги в привлечении крупных американских инвесторов в экономику Узбекистана и реализации перспективных совместных проектов;
Развитие Деловой совета: Была высоко оценена его практическая лепта в налаживание и укрепление эффективного партнерства в рамках Американо-Узбекского делового и инвестиционного совета.
Данная церемония награждения на высшем уровне стала еще одним ярким примером высокого уровня доверия, взаимного уважения и долгосрочного стратегического партнерства, сложившегося между Узбекистаном и США.
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