Историческое событие в Самарканде: Марко Рубио и Серджо Гор удостоены высоких наград

·35·Узбекистан
Историческое событие в Самарканде: Марко Рубио и Серджо Гор удостоены высоких наград

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев торжественно вручил высокие государственные награды Узбекистана находящимся в нашей стране с официальным визитом высокопоставленным представителям делегации Соединенных Штатов Америки — Государственному секретарю США Марко Рубио и специальному представителю Президента США по Южной и Центральной Азии Серджо Гору.

Данное награждение стало высоким признанием усилий по укреплению стратегического партнерства между двумя государствами и выведению политико-экономического диалога на новый исторический этап.

Историческое событие в Самарканде: Марко Рубио и Серджо Гор удостоены высоких наград

Марко Рубио — кавалер ордена «Буюк хизматлари учун»

Государственный секретарь США Марко Рубио был награжден одним из высших орденов Узбекистана «Буюк хизматлари учун»:

  • Развитие стратегического партнерства: Был особо отмечен его огромный личный вклад в всестороннее расширение политико-дипломатического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и США;

  • Региональная стабильность: Была высоко оценена его активность в поддержке инициатив, направленных на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии;

  • Международные инициативы и дружба: Были признаны его заслуги в продвижении важных инициатив Нового Узбекистана на международной арене, а также в укреплении уз взаимного доверия и дружбы между народами двух стран.

Историческое событие в Самарканде: Марко Рубио и Серджо Гор удостоены высоких наград

Серджо Гор награжден орденом «Дустлик»

Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджо Гор удостоился ордена «Дустлик» за важный вклад в укрепление двусторонних дружественных связей:

Историческое событие в Самарканде: Марко Рубио и Серджо Гор удостоены высоких наград

  • Политический диалог и договоренности: Были отмечены его активные усилия по активизации двустороннего диалога и претворению в жизнь достигнутых важных договоренностей;

  • Инвестиции и деловое сотрудничество: Были признаны его заслуги в привлечении крупных американских инвесторов в экономику Узбекистана и реализации перспективных совместных проектов;

  • Развитие Деловой совета: Была высоко оценена его практическая лепта в налаживание и укрепление эффективного партнерства в рамках Американо-Узбекского делового и инвестиционного совета.

Историческое событие в Самарканде: Марко Рубио и Серджо Гор удостоены высоких наград

Данная церемония награждения на высшем уровне стала еще одним ярким примером высокого уровня доверия, взаимного уважения и долгосрочного стратегического партнерства, сложившегося между Узбекистаном и США.

Шавкат МирзиёевМарко РубиоСерджо ГорУзбекско-американское стратегическое партнерство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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