Шавкат Мирзиёев принял специального представителя США Сержио Гора — важное дипломатическое соглашение
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 октября принял специального представителя президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Сержио Гора. В ходе встречи в центре внимания находились вопросы вывода двустороннего стратегического партнерства на новый этап, укрепления политического диалога и активизации торгово-экономических связей.
В процессе беседы всесторонне обсуждались не только текущее сотрудничество, но и процесс подготовки к важным визитам и мероприятиям на высшем уровне, которые пройдут в ближайшей перспективе.
Предстоящий визит Марко Рубио и повестка дня
Стороны уделили особое внимание плану двусторонних и многосторонних дипломатических связей:
Визит Государственного секретаря США: Состоялся обмен мнениями по подготовке к ожидаемому официальному визиту Государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан;
Министерская встреча «С5+1»: Рассмотрено формирование содержательной повестки дня заседания министров иностранных дел в рамках традиционного формата диалога между странами Центральной Азии и США — «С5+1»;
Мероприятия с участием лидеров: Состоялся обмен мнениями по плану предстоящих международных саммитов и диалогов, планируемых с участием глав двух государств.
Бизнес и инвестиции: значение Экономического совета растет
На переговорах особый акцент был сделан на обогащение торгово-экономического и инвестиционного партнерства новыми практичными инициативами:
Подготовка ко второму заседанию: Достигнута договоренность о проведении на высоком уровне предстоящего второго заседания Узбекско-Американского делового и инвестиционного совета;
Эффективный механизм: Было отмечено, что за короткое время этот совет стал эффективной платформой в развитии торговли, привлечении прямых инвестиций и продвижении инициатив частного сектора;
Приоритетные направления: Стороны выразили важность реализации конкретных совместных проектов в перспективных отраслях и расширения промышленной кооперации.
Данные переговоры показали, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Узбекистаном и США последовательно развивается, а стороны одинаково заинтересованы в достижении взаимовыгодных практических результатов.
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