Шавкат Мирзиёев принял специального представителя США Сержио Гора — важное дипломатическое соглашение

·39·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял специального представителя США Сержио Гора — важное дипломатическое соглашение

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 октября принял специального представителя президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Сержио Гора. В ходе встречи в центре внимания находились вопросы вывода двустороннего стратегического партнерства на новый этап, укрепления политического диалога и активизации торгово-экономических связей.

В процессе беседы всесторонне обсуждались не только текущее сотрудничество, но и процесс подготовки к важным визитам и мероприятиям на высшем уровне, которые пройдут в ближайшей перспективе.

Предстоящий визит Марко Рубио и повестка дня

Стороны уделили особое внимание плану двусторонних и многосторонних дипломатических связей:

  • Визит Государственного секретаря США: Состоялся обмен мнениями по подготовке к ожидаемому официальному визиту Государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан;

  • Министерская встреча «С5+1»: Рассмотрено формирование содержательной повестки дня заседания министров иностранных дел в рамках традиционного формата диалога между странами Центральной Азии и США — «С5+1»;

  • Мероприятия с участием лидеров: Состоялся обмен мнениями по плану предстоящих международных саммитов и диалогов, планируемых с участием глав двух государств.

Бизнес и инвестиции: значение Экономического совета растет

На переговорах особый акцент был сделан на обогащение торгово-экономического и инвестиционного партнерства новыми практичными инициативами:

  • Подготовка ко второму заседанию: Достигнута договоренность о проведении на высоком уровне предстоящего второго заседания Узбекско-Американского делового и инвестиционного совета;

  • Эффективный механизм: Было отмечено, что за короткое время этот совет стал эффективной платформой в развитии торговли, привлечении прямых инвестиций и продвижении инициатив частного сектора;

  • Приоритетные направления: Стороны выразили важность реализации конкретных совместных проектов в перспективных отраслях и расширения промышленной кооперации.

Данные переговоры показали, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Узбекистаном и США последовательно развивается, а стороны одинаково заинтересованы в достижении взаимовыгодных практических результатов.

Шавкат МирзиёевСержио ГорС5+1Госсекретарь США Марко Рубио
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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