Население Узбекистана превысило 39,5 миллиона человек

По состоянию на 1 октября 2026 года постоянное население Узбекистана составило 39 миллионов 535 тысяч 225 человек. Об этом сообщило Национальный комитет статистики. Показатель сформирован с учетом результатов переписи населения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года население страны увеличилось на 692,2 тысячи человек. Это означает рост на 1,8%.

В разрезе регионов наибольшая численность населения зафиксирована в Самаркандской области. Здесь проживают 4 миллиона 462 тысячи 783 человека. Ферганская область занимает второе место с показателем в 4 миллиона 293 тысячи 1 человека.

Следующие места по численности населения заняли следующие регионы:

• Ташкентская область: 3 799 043 человека

• Кашкадарьинская область: 3 746 228 человек

• Андижанская область: 3 574 464 человека

• город Ташкент: 3 278 512 человек

• Наманганская область: 3 190 767 человек

• Сурхандарьинская область: 3 030 030 человек

• Республика Каракалпакстан: 2 166 044 человека

• Хорезмская область: 2 162 068 человек

• Бухарская область: 2 125 129 человек

• Джизакская область: 1 545 176 человек

Регионом с наименьшей численностью населения является Сырдарьинская область, здесь проживают 965,4 тысячи человек.