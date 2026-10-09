В Узбекистане сотни женщин старше 50 лет выходят замуж и начинают жизнь заново

·4·Узбекистан
В Узбекистане сотни женщин старше 50 лет выходят замуж и начинают жизнь заново

В Узбекистане создание семьи знаменует собой новый этап в жизни людей самого разного возраста. За первые шесть месяцев 2026 года по стране было зарегистрировано в общей сложности 92,3 тыс. браков.

По данным Национального статистического комитета, в этот период 694 женщины, вышедшие замуж, были в возрасте 50 лет и старше. Это показывает, что создание семьи свойственно не только молодому возрасту.

Основная часть браков пришлась на женщин в возрасте от 20 до 30 лет. В этой возрастной категории замуж вышли 49 280 женщин. Также официально зарегистрированы браки 32 902 девушек моложе 20 лет.

Приведенные цифры показывают, что в стране создают семьи люди разных возрастов. Для одних семейная жизнь началась в юности, а для других существует возможность открыть новую страницу жизни и после 50 лет.

Национальный статистический комитетстатистика браков за 2026 годбраки в Узбекистанебраки по возрасту
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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