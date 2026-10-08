В стране обнародовано интересное распределение врачей по полу

Стали известны новые показатели численности медицинских работников, осуществляющих деятельность в системе здравоохранения Узбекистана, и их распределения по полу. Согласно официальным данным, представленным Национальным статистическим комитетом, по состоянию на 1 января 2026 года общая численность работающих по республике врачей составила 112 420 человек.

Анализ показывает, что за последние годы кадровый потенциал отечественной медицины значительно расширился, и в нем преобладает доля специалистов-мужчин.

Число кадров выросло: рост по сравнению с 2024 годом

В результате уделяемого сфере внимания ряды квалифицированных специалистов в республике расширяются:

Рост на 4,6 процента: показатель в 112 420 человек на начало 2026 года означает увеличение на 4 923 человека или на 4,6 процента по сравнению с 2024 годом;

Уровень охвата населения: в отчетный период по республике на каждые 10 тысяч человек населения в среднем приходится 29,4 врача, что свидетельствует об улучшении доступности первичной медико-санитарной помощи.

Распределение по полу: кого больше?

В отчете национальной статистики приведены интересные цифры, касающиеся гендерного состава врачей:

Врачи-мужчины: составили в общей сложности 60 282 человека, или 53,6 процента от общего числа медицинских работников;

Врачи-женщины: составили в общей сложности 52 138 человек, заняв 46,4 процента от общей доли.

Как показывают цифры, в Узбекистане количество врачей-мужчин на 8 144 человека больше, чем их коллегами-женщинами, и доля специалистов-мужчин в отрасли несколько преобладает.

Данные показатели свидетельствуют о выходе на рынок труда молодых кадров, оканчивающих медицинские вузы, и о постоянном расширении охвата специализированными медицинскими услугами, оказываемыми населению в регионах.