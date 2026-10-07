В Узбекистане озвучили количество действующих детских садов

·50·Узбекистан
В Узбекистане озвучили количество действующих детских садов

В Узбекистане благодаря расширению охвата системы дошкольного образования и поддержке частного сектора сеть детских садов продолжает увеличиваться. По последним официальным данным, опубликованным Национальным комитетом статистики, по состоянию на 1 января 2026 года общее число действующих в стране организаций дошкольного образования достигло ровно 39 283.

Этот показатель увеличился по сравнению с 2024 годом на 1 225, или на 3,2 процента, что свидетельствует о стабильном росте динамики вовлечения детей дошкольного возраста в систему.

Семейные негосударственные сады — главный драйвер системы

В сфере дошкольного образования негосударственный сектор, в частности, детские сады семейного типа, составляют основную долю сети:

  • Более 29 тысяч семейных садов: В настоящее время на долю семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций приходится 29 196 всех действующих садов;

  • Показатель роста: Количество семейных негосударственных организаций по сравнению с 2024 годом увеличилось на 467 (1,6 процента), что играет важную роль в решении проблемы охвата в отдаленных районах.

Рейтинг регионов: высокие показатели в оазисах и долине

При анализе в разрезе областей по количеству детских садов становится очевидно, что наибольшее число дошкольных учреждений расположено в демографически крупных регионах:

  • Лидирующая тройка: Первое место занимает Кашкадарьинская область с 4 458 организациями. За ней следуют Самаркандская область (4 443) и Ферганская область (4 341);

  • Активность долины: В Андижанской (4 308) и Наманганской областях (4 042) также работают более 4 тысяч садов;

  • Средние и нижние ступени: В Сурхандарьинской области детей принимают 3 382 учреждения, в Ташкентской области — 2 447, в Бухарской — 2 234 и в Хорезмской — 2 111.

Полное распределение по регионам:

  • Кашкадарьинская область — 4 458

  • Самаркандская область — 4 443

  • Ферганская область — 4 341

  • Андижанская область — 4 308

  • Наманганская область — 4 042

  • Сурхандарьинская область — 3 382

  • Ташкентская область — 2 447

  • Бухарская область — 2 234

  • Хорезмская область — 2 111

  • Республика Каракалпакстан — 1 788

  • Джизакская область — 1 709

  • Навоийская область — 1 481

  • Город Ташкент — 1 350

  • Сырдарьинская область — 1 189

Данное распределение показывает, что строительство детских садов и организация семейных садов в стране последовательно расширяются как в густонаселенных областях, так и в отдаленных от центра регионах.

Дошкольное образование УзбекистанаСемейные негосударственные садыДетские сады Кашкадарьинской областиНациональный комитет статистики
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Какова себестоимость приготовления 1 кг плова в Узбекистане? Самые дорогие и самые дешевые регионы...Какова себестоимость приготовления 1 кг плова в Узбекистане? Самые дорогие и самые дешевые регионы...Сегодня 10:26В сентябре цены выросли на 0,7 процента — какие продукты подорожали, а что подешевело?В сентябре цены выросли на 0,7 процента — какие продукты подорожали, а что подешевело?Сегодня 10:23В Узбекистане обнародовали число работающих учителей: сколько среди них женщин и мужчин?В Узбекистане обнародовали число работающих учителей: сколько среди них женщин и мужчин?1 октября 13:23Количество электромобилей в Узбекистане достигло 122,7 тысячиКоличество электромобилей в Узбекистане достигло 122,7 тысячи27 сентября 12:05Что Узбекистан импортирует больше всего? Важные изменения в экономикеЧто Узбекистан импортирует больше всего? Важные изменения в экономике27 сентября 12:02Импорт куриного мяса в Узбекистане вырос почти на 25 %: изменения на продовольственном рынкеИмпорт куриного мяса в Узбекистане вырос почти на 25 %: изменения на продовольственном рынке27 сентября 11:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно
Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно