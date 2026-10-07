В Узбекистане озвучили количество действующих детских садов

В Узбекистане благодаря расширению охвата системы дошкольного образования и поддержке частного сектора сеть детских садов продолжает увеличиваться. По последним официальным данным, опубликованным Национальным комитетом статистики, по состоянию на 1 января 2026 года общее число действующих в стране организаций дошкольного образования достигло ровно 39 283.

Этот показатель увеличился по сравнению с 2024 годом на 1 225, или на 3,2 процента, что свидетельствует о стабильном росте динамики вовлечения детей дошкольного возраста в систему.

Семейные негосударственные сады — главный драйвер системы

В сфере дошкольного образования негосударственный сектор, в частности, детские сады семейного типа, составляют основную долю сети:

Более 29 тысяч семейных садов: В настоящее время на долю семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций приходится 29 196 всех действующих садов;

Показатель роста: Количество семейных негосударственных организаций по сравнению с 2024 годом увеличилось на 467 (1,6 процента), что играет важную роль в решении проблемы охвата в отдаленных районах.

Рейтинг регионов: высокие показатели в оазисах и долине

При анализе в разрезе областей по количеству детских садов становится очевидно, что наибольшее число дошкольных учреждений расположено в демографически крупных регионах:

Лидирующая тройка: Первое место занимает Кашкадарьинская область с 4 458 организациями. За ней следуют Самаркандская область (4 443) и Ферганская область (4 341);

Активность долины: В Андижанской (4 308) и Наманганской областях (4 042) также работают более 4 тысяч садов;

Средние и нижние ступени: В Сурхандарьинской области детей принимают 3 382 учреждения, в Ташкентской области — 2 447, в Бухарской — 2 234 и в Хорезмской — 2 111.

Полное распределение по регионам:

Кашкадарьинская область — 4 458

Самаркандская область — 4 443

Ферганская область — 4 341

Андижанская область — 4 308

Наманганская область — 4 042

Сурхандарьинская область — 3 382

Ташкентская область — 2 447

Бухарская область — 2 234

Хорезмская область — 2 111

Республика Каракалпакстан — 1 788

Джизакская область — 1 709

Навоийская область — 1 481

Город Ташкент — 1 350

Сырдарьинская область — 1 189

Данное распределение показывает, что строительство детских садов и организация семейных садов в стране последовательно расширяются как в густонаселенных областях, так и в отдаленных от центра регионах.