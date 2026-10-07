В Узбекистане озвучили количество действующих детских садов
В Узбекистане благодаря расширению охвата системы дошкольного образования и поддержке частного сектора сеть детских садов продолжает увеличиваться. По последним официальным данным, опубликованным Национальным комитетом статистики, по состоянию на 1 января 2026 года общее число действующих в стране организаций дошкольного образования достигло ровно 39 283.
Этот показатель увеличился по сравнению с 2024 годом на 1 225, или на 3,2 процента, что свидетельствует о стабильном росте динамики вовлечения детей дошкольного возраста в систему.
Семейные негосударственные сады — главный драйвер системы
В сфере дошкольного образования негосударственный сектор, в частности, детские сады семейного типа, составляют основную долю сети:
Более 29 тысяч семейных садов: В настоящее время на долю семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций приходится 29 196 всех действующих садов;
Показатель роста: Количество семейных негосударственных организаций по сравнению с 2024 годом увеличилось на 467 (1,6 процента), что играет важную роль в решении проблемы охвата в отдаленных районах.
Рейтинг регионов: высокие показатели в оазисах и долине
При анализе в разрезе областей по количеству детских садов становится очевидно, что наибольшее число дошкольных учреждений расположено в демографически крупных регионах:
Лидирующая тройка: Первое место занимает Кашкадарьинская область с 4 458 организациями. За ней следуют Самаркандская область (4 443) и Ферганская область (4 341);
Активность долины: В Андижанской (4 308) и Наманганской областях (4 042) также работают более 4 тысяч садов;
Средние и нижние ступени: В Сурхандарьинской области детей принимают 3 382 учреждения, в Ташкентской области — 2 447, в Бухарской — 2 234 и в Хорезмской — 2 111.
Полное распределение по регионам:
Кашкадарьинская область — 4 458
Самаркандская область — 4 443
Ферганская область — 4 341
Андижанская область — 4 308
Наманганская область — 4 042
Сурхандарьинская область — 3 382
Ташкентская область — 2 447
Бухарская область — 2 234
Хорезмская область — 2 111
Республика Каракалпакстан — 1 788
Джизакская область — 1 709
Навоийская область — 1 481
Город Ташкент — 1 350
Сырдарьинская область — 1 189
Данное распределение показывает, что строительство детских садов и организация семейных садов в стране последовательно расширяются как в густонаселенных областях, так и в отдаленных от центра регионах.
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