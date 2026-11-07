В каком регионе килограмм плова обходится дороже всего?

Стало известно, во сколько обходится приготовление одного килограмма плова — любимого национального блюда в Узбекистане. Агентство статистики опубликовало «Индекс плова» за октябрь 2026 года. Согласно расчетам, самый дорогой плов зафиксирован в городе Ташкенте, а самый дешевый — в Республике Каракалпакстан.

По данным, представленным Агентством статистики Узбекистана, расчетная стоимость продуктов для приготовления одного килограмма плова в октябре в городе Ташкенте составила 134 146 сумов. Это самый высокий показатель среди регионов страны.

Напротив, самая низкая стоимость наблюдалась в Республике Каракалпакстан, где приготовление одного килограмма плова было оценено в 113 356 сумов.

Расчетная стоимость одного килограмма плова в разрезе регионов:

Республика Каракалпакстан — 113 356 сумов;

Андижанская область — 119 239 сумов;

Бухарская область — 124 523 сума;

Джизакская область — 122 467 сумов;

Кашкадарьинская область — 125 760 сумов;

Навоийская область — 123 925 сумов;

Наманганская область — 122 459 сумов;

Самаркандская область — 126 747 сумов;

Сурхандарьинская область — 125 231 сум;

Сырдарьинская область — 118 194 сума;

Ташкентская область — 127 769 сумов;

Ферганская область — 130 411 сумов;

Хорезмская область — 123 885 сумов;

город Ташкент — 134 146 сумов.

Отмечается, что при проведении данных расчетов учитывалась стоимость основных ингредиентов, необходимых для приготовления плова. В частности, в расчет включена стоимость одного килограмма риса, 700 граммов говядины, одного килограмма моркови, 300 граммов лука, 300 миллилитров подсолнечного масла, 100 граммов нута, 10 граммов зиры и 20 граммов соли.

Сравнение текущих показателей с предыдущим периодом также демонстрирует интересные результаты. Напомним, что в июне 2026 года расчетная стоимость приготовления одного килограмма плова в городе Ташкенте составляла 126 807 сумов, в Ферганской области — 123 759 сумов, а в Республике Каракалпакстан — 105 215 сумов.

Для справки: «Индекс плова» ведется в Узбекистане с января 2020 года. Данный показатель формируется на основе цен на продукты, используемые для приготовления плова.

Важно отметить, что опубликованные цифры не означают стоимость готового плова, продаваемого в ресторанах, столовых или других точках общественного питания в регионах. Они отражают лишь расчетную стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления одного килограмма плова.