В каком регионе килограмм плова обходится дороже всего?
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- Согласно «Индексу плова» за октябрь 2026 года в Узбекистане, стоимость ингредиентов для приготовления одного килограмма плова составила 134 146 сумов в городе Ташкент.
- Самой низкой стоимостью в Республике Каракалпакстан, которая составила 113 356 сумов.
- Данные расчеты основывались на стоимости риса, говядины, овощей, лука, подсолнечного масла, нута, зиры и соли, необходимых для приготовления плова.
Стало известно, во сколько обходится приготовление одного килограмма плова — любимого национального блюда в Узбекистане. Агентство статистики опубликовало «Индекс плова» за октябрь 2026 года. Согласно расчетам, самый дорогой плов зафиксирован в городе Ташкенте, а самый дешевый — в Республике Каракалпакстан.
По данным, представленным Агентством статистики Узбекистана, расчетная стоимость продуктов для приготовления одного килограмма плова в октябре в городе Ташкенте составила 134 146 сумов. Это самый высокий показатель среди регионов страны.
Напротив, самая низкая стоимость наблюдалась в Республике Каракалпакстан, где приготовление одного килограмма плова было оценено в 113 356 сумов.
Расчетная стоимость одного килограмма плова в разрезе регионов:
Республика Каракалпакстан — 113 356 сумов;
Андижанская область — 119 239 сумов;
Бухарская область — 124 523 сума;
Джизакская область — 122 467 сумов;
Кашкадарьинская область — 125 760 сумов;
Навоийская область — 123 925 сумов;
Наманганская область — 122 459 сумов;
Самаркандская область — 126 747 сумов;
Сурхандарьинская область — 125 231 сум;
Сырдарьинская область — 118 194 сума;
Ташкентская область — 127 769 сумов;
Ферганская область — 130 411 сумов;
Хорезмская область — 123 885 сумов;
город Ташкент — 134 146 сумов.
Отмечается, что при проведении данных расчетов учитывалась стоимость основных ингредиентов, необходимых для приготовления плова. В частности, в расчет включена стоимость одного килограмма риса, 700 граммов говядины, одного килограмма моркови, 300 граммов лука, 300 миллилитров подсолнечного масла, 100 граммов нута, 10 граммов зиры и 20 граммов соли.
Сравнение текущих показателей с предыдущим периодом также демонстрирует интересные результаты. Напомним, что в июне 2026 года расчетная стоимость приготовления одного килограмма плова в городе Ташкенте составляла 126 807 сумов, в Ферганской области — 123 759 сумов, а в Республике Каракалпакстан — 105 215 сумов.
Для справки: «Индекс плова» ведется в Узбекистане с января 2020 года. Данный показатель формируется на основе цен на продукты, используемые для приготовления плова.
Важно отметить, что опубликованные цифры не означают стоимость готового плова, продаваемого в ресторанах, столовых или других точках общественного питания в регионах. Они отражают лишь расчетную стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления одного килограмма плова.
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