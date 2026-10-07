В сентябре цены выросли на 0,7 процента — какие продукты подорожали, а что подешевело?

·51·Экономика
В сентябре цены выросли на 0,7 процента — какие продукты подорожали, а что подешевело?

В Узбекистане продолжается стабилизация цен в потребительском секторе. По данным Национального комитета статистики, в сентябре 2026 года цены на товары и услуги в потребительском секторе выросли в среднем на 0,7 процента.

Самое примечательное, что годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 6,4 процента, снизившись сразу на 1,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,0 процента в сентябре 2025 года). Данный показатель свидетельствует о существенном сдерживании инфляционного давления.

В сентябре основной рост цен пришелся на продукты питания (в среднем 1,0 процента) и платные услуги (0,9 процента). Непродовольственные товары подорожали относительно низкими темпами — на 0,3 процента.

Расходы на рацион: мясо и яйца подорожали, фрукты подешевели

Ценовая динамика в продовольственном сегменте проявилась в нескольких направлениях:

  • Повседневные товары: Цены на яйца за месяц выросли на 5,3 процента. Среди мясной продукции говядина на кости подорожала на 1,7 процента, мякоть говядины — на 1,1 процента, а баранина — на 1,3 процента. Также наблюдался небольшой рост цен на гречку (1,1%), рис и рисовую крупу (1,0%), молоко (0,8%), а также сливочное масло (0,8%);

  • Резкий скачок овощей: Под воздействием сезонных факторов подорожали помидоры (14,2%), огурцы (13,5%), морковь (12,4%), болгарский перец (4,9%), баклажаны (4,7%) и лук (2,6%);

  • Подешевевшие фрукты: На рынках снизились цены на некоторые дары природы — цитрусовые подешевели на 12,0 процента, виноград — на 5,7 процента, яблоки — на 2,4 процента, а бананы — на 1,7 процента.

Топливный рынок: АИ-95 и пропан выросли в цене, метан остался без изменений

Ценовые изменения на рынке энергии и топлива привлекают внимание водителей:

  • Бензин: Бензин марки АИ-95 за месяц подорожал на 4,2 процента. Популярный бензин АИ-92 вырос в цене на 0,7 процента, а премиальные марки АИ-98 и АИ-100 — на 0,4 процента;

  • Газ: Цена на сжиженный пропановый газ выросла на 4,2 процента, в то время как в ценах на сжатый природный газ — метан — каких-либо изменений не зафиксировано.

Рост стоимости услуг и образования

Поскольку сентябрь — период начала нового учебного года, основной рост в сфере услуг пришелся на систему образования:

  • Школы и детские сады: Плата за государственные дошкольные образовательные учреждения выросла на 6,8 процента, а за частные детские сады — на 1,7 процента. Стоимость обучения в частных школах поднялась на 6,0 процента;

  • Высшее образование и прочее: Стоимость платно-контрактного обучения в государственных высших учебных заведениях (ВУЗ) выросла на 6,3 процента, юридические услуги подорожали на 6,6 процента;

  • Коммунальные и сервисные услуги: Услуги автостоянок подорожали на 2,2 процента, а плата за холодную воду и канализацию — на 2,1 процента.

В Статистическом комитете сообщили, что для расчета данных показателей по всей республике было зарегистрировано более 2 миллионов цен из свыше 10 тысяч торговых точек и объектов сферы услуг, при этом полностью охвачено 419 видов товаров и 98 видов услуг.

Национальный комитет статистикиИПЦ (инфляция) 2026 годцена бензина АИ-95Цены на продукты питания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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