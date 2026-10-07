Какова себестоимость приготовления 1 кг плова в Узбекистане? Самые дорогие и самые дешевые регионы...

·70·Узбекистан
Какова себестоимость приготовления 1 кг плова в Узбекистане? Самые дорогие и самые дешевые регионы...

Во сколько обойдется приготовление в домашних условиях национального плова — главного блюда узбекского застолья? Национальный комитет по статистике рассчитал стоимость сырья, необходимого для приготовления одного килограмма плова в разрезе регионов по итогам сентября 2026 года.

Согласно анализу, расходы на приготовление 1 кг плова по республике варьируются от 111 тысяч до 132 тысяч сумов. Самый высокий показатель зафиксирован в городе Ташкенте, а самая низкая стоимость — в Республике Каракалпакстан.

Рейтинг регионов: где дорого, а где дешево?

Исходя из цен на продовольственных рынках в регионах, стоимость продуктов для 1 кг плова распределилась следующим образом:

  • Тройка самых дорогих: Верхние строчки заняли город Ташкент (132 625 сумов), Ферганская область (129 142 сума) и Ташкентская область (126 786 сумов);

  • Средние строчки: В Самаркандской (125 828 сумов), Кашкадарьинской (124 515 сумов), Сурхандарьинской (123 762 сума), Бухарской (123 248 сумов), Навоийской (123 110 сумов), Хорезмской (122 563 сума), Наманганской (121 679 сумов) и Джизакской (121 331 сум) областях расходы составляют в пределах 121–125 тысяч сумов;

  • Самые дешевые регионы: Сырдарьинская область (117 600 сумов), Андижанская область (118 112 сумов), а также Республика Каракалпакстан (111 955 сумов) отмечены как места с наиболее доступными ценами на продукты для плова.

Критерий расчета: сколько продуктов нужно для 1 кг плова?

Статистический комитет сформировал эти значения на основе определенного стандартного рецепта с учетом средних потребительских цен на рынках:

  • Говядина: 700 граммов;

  • Рис (сорт «Лазер»): 1 килограмм;

  • Морковь: 1 килограмм;

  • Подсолнечное масло: 0,3 литра;

  • Лук: 300 граммов;

  • Нут: 100 граммов;

  • Зира: 10 граммов;

  • Поваренная соль: 20 граммов.

Ответственные лица особо напомнили, что приведенные цифры выражают не стоимость уже готового килограмма плова, продаваемого в предприятиях общественного питания (столовых и чайханах), а чистую стоимость сырьевых продуктов, расходуемых именно на его приготовление дома.

Национальный комитет по статистикепловТашкентРеспублика Каракалпакстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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