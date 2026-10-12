В Узбекистане производство бензина выросло на 4,6 процента

В Узбекистане в январе–августе 2026 года было произведено 811,3 тыс. тонн автомобильного бензина. Этот показатель на 4,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Национальный комитет статистики Узбекистана опубликовал данные за 8 месяцев по производству топливно-энергетической продукции в стране.

Объемы производства других основных энергетических ресурсов за отчетный период составили:

• Дизельное топливо — 834,3 тыс. тонн;

• Природный газ — 24,2 млрд кубометров;

• Уголь — 4,4 млн тонн;

• Газовый конденсат — 648,3 тыс. тонн;

• Нефть — 425 тыс. тонн.

По данным Комитета статистики, годовой рост объемов производства автомобильного бензина составил 4,6 процента.