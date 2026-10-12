В Узбекистане производство бензина выросло на 4,6 процента

·29·Экономика
В Узбекистане производство бензина выросло на 4,6 процента

В Узбекистане в январе–августе 2026 года было произведено 811,3 тыс. тонн автомобильного бензина. Этот показатель на 4,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Национальный комитет статистики Узбекистана опубликовал данные за 8 месяцев по производству топливно-энергетической продукции в стране.

Объемы производства других основных энергетических ресурсов за отчетный период составили:

• Дизельное топливо — 834,3 тыс. тонн;

Природный газ — 24,2 млрд кубометров;

• Уголь — 4,4 млн тонн;

• Газовый конденсат — 648,3 тыс. тонн;

Нефть — 425 тыс. тонн.

По данным Комитета статистики, годовой рост объемов производства автомобильного бензина составил 4,6 процента.

БензинНациональный комитет статистикиНефтьПриродный газ
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трамп заявил, что в случае окончания конфликта с Ираном цены на нефть резко упадутТрамп заявил, что в случае окончания конфликта с Ираном цены на нефть резко упадут9 сентября 07:19В Узбекистане сотни женщин старше 50 лет выходят замуж и начинают жизнь зановоВ Узбекистане сотни женщин старше 50 лет выходят замуж и начинают жизнь заново9 октября 14:21В стране обнародовано интересное распределение врачей по полуВ стране обнародовано интересное распределение врачей по полу8 октября 10:18Какова себестоимость приготовления 1 кг плова в Узбекистане? Самые дорогие и самые дешевые регионы...Какова себестоимость приготовления 1 кг плова в Узбекистане? Самые дорогие и самые дешевые регионы...7 октября 10:26В сентябре цены выросли на 0,7 процента — какие продукты подорожали, а что подешевело?В сентябре цены выросли на 0,7 процента — какие продукты подорожали, а что подешевело?7 октября 10:23В Узбекистане озвучили количество действующих детских садовВ Узбекистане озвучили количество действующих детских садов7 октября 10:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 17 сентября
Объявлены курсы валют на 17 сентября
Объявлены курсы валюat на 27 сентября
Объявлены курсы валюat на 27 сентября
Объявлены курсы валют на 15 сентября
Объявлены курсы валют на 15 сентября
Ожидается рост курса доллара 21 сентября
Ожидается рост курса доллара 21 сентября
Объявлены курсы валют на 1 октября
Объявлены курсы валют на 1 октября
17 сентября ожидается рост курса доллара
17 сентября ожидается рост курса доллара
Опубликованы курсы валют на 21 сентября
Опубликованы курсы валют на 21 сентября
Опубликованы курсы валют на 29 сентября
Опубликованы курсы валют на 29 сентября