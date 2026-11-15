Завтра в Узбекистане температура воздуха поднимется до 22 градусов

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Завтра в Узбекистане температура воздуха поднимется до 22 градусов

Узгидромет представил прогноз погоды по регионам Узбекистана на воскресенье, 16 ноября. Согласно прогнозу, в большинстве регионов осадков не ожидается, местами возможен туман.

В городе Ташкенте погода будет переменной, без осадков. Ветер восточный со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью составит 3–5, днем 15–17 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан местами возможен небольшой дождь. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 10–15 градусов тепла.

В Хорезмской области осадков не ожидается. Температура ночью составит 0–5, днем 12–17 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях погода будет переменной, без осадков. Местами возможен туман. Ночью 2–7, днем 15–20 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях также без осадков. В некоторых районах возможен туман. Температура ночью 2–7, днем 13–18 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях сохранится относительно теплая погода. Температура ночью 5–10, днем поднимется до 17–22 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях осадков не ожидается, местами возможен туман. Температура ночью от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем 10–15 градусов тепла.

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Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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