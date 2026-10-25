В Сурхандарье, Фергане и Кашкадарье ощущались подземные толчки

25 октября 2026 года в 22:44 в Бадахшанском регионе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг подземных толчков залегал на глубине 149 километров. Землетрясение ощущалось силой 2 балла в Сурхандарьинской, Ферганской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

По данным центра, в Сурхандарьинской области землетрясение ощущалось силой 2 балла. Расстояние от эпицентра до данного региона составило 344 километра.

В Ферганской области сила подземных толчков составила 2 балла. Расстояние от эпицентра — 465 километров. В Кашкадарьинской области землетрясение также ощущалось силой 2 балла, расстояние составило 539 километров.

Эпицентр землетрясения располагался в 577 километрах к юго-востоку от Ташкента. Координаты очага: 36,25 градуса северной широты и 70,95 градуса восточной долготы.