Завтра температура воздуха поднимется до 44 градусов

Узгидромет объявил очередной прогноз погоды на 26 июня. Сообщается, что на большей части территории страны продолжатся настоящие летние жаркие дни, а в некоторых областях температура воздуха может подняться до 44 градусов.

В городе Ташкентепогода будет малооблачной и временами переменчивой. Осадков не ожидается. Ветер восточный, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 23-25 градусов, днем — около 37-39 градусов.

В Республике Каракалпакстан погода будет переменчивой. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в некоторых местах не исключены пыльные бури. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем — 32-37 градусов.

В Хорезмской области погода также будет переменчивой, осадков не ожидается. Восточный ветер скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем достигнет 32-37 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях прогнозируется переменчивая погода, однако осадков не ожидается. Восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в отдельных районах возможны пыльные бури. Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов, днем поднимется до 39-44 градусов.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областяхпогода будет переменчивой, дождей не ожидается. Восточный ветер скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем — 35-40 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода будет малооблачной, местами переменчивой. Осадков не ожидается. Ветер восточный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 23-28 градусов, днем поднимется до 39-44 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях погода также будет переменчивой. Осадков не ожидается. Восточный ветер скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем — около 35-40 градусов.

В предгорных и горных районахреспублики погода будет переменчивой, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Также сохраняется риск возникновения селей и паводков. Ветер восточный, скоростью 7-12 м/с, во время грозы может усилиться до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, днем — 25-30 градусов.

Синоптики рекомендуют населению быть осторожными в самые жаркие часы дня, употреблять больше воды и по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами.