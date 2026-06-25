Завтра температура воздуха поднимется до 44 градусов

·11·Узбекистан
Завтра температура воздуха поднимется до 44 градусов

Узгидромет объявил очередной прогноз погоды на 26 июня. Сообщается, что на большей части территории страны продолжатся настоящие летние жаркие дни, а в некоторых областях температура воздуха может подняться до 44 градусов.

В городе Ташкентепогода будет малооблачной и временами переменчивой. Осадков не ожидается. Ветер восточный, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 23-25 градусов, днем — около 37-39 градусов.

В Республике Каракалпакстан погода будет переменчивой. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в некоторых местах не исключены пыльные бури. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем — 32-37 градусов.

В Хорезмской области погода также будет переменчивой, осадков не ожидается. Восточный ветер скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем достигнет 32-37 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях прогнозируется переменчивая погода, однако осадков не ожидается. Восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в отдельных районах возможны пыльные бури. Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов, днем поднимется до 39-44 градусов.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областяхпогода будет переменчивой, дождей не ожидается. Восточный ветер скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем — 35-40 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода будет малооблачной, местами переменчивой. Осадков не ожидается. Ветер восточный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 23-28 градусов, днем поднимется до 39-44 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях погода также будет переменчивой. Осадков не ожидается. Восточный ветер скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем — около 35-40 градусов.

В предгорных и горных районахреспублики погода будет переменчивой, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Также сохраняется риск возникновения селей и паводков. Ветер восточный, скоростью 7-12 м/с, во время грозы может усилиться до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, днем — 25-30 градусов.

Синоптики рекомендуют населению быть осторожными в самые жаркие часы дня, употреблять больше воды и по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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