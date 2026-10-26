Температура резко упадет: в течение недели по ночам ожидаются заморозки до -2 градусов

На территории Узбекистана на текущей неделе (с 26 октября по 1 ноября) усилится поток прохладного осеннего воздуха, прогнозируется падение столбиков термометров по ночам ниже нуля. По данным синоптиков, в течение недели по республике ночью температура будет опускаться до -1...-2 градусов.

При этом осадков по стране в течение недели не ожидается, дни будут преимущественно ясными и солнечными, однако в отдельных пустынных и северных районах существует риск поднятия пыльных бурь.

Динамика температуры по дням недели: ночные заморозки и дневная прохлада

В течение недели дневные и ночные температуры распределятся следующим образом:

26 октября (Понедельник): Днем температура воздуха составит +10...+15 градусов тепла, ночью — 1...-2 градуса мороза;

27 октября (Вторник): Днем температура немного снизится и составит +9...+14 градусов, ночью — -1...-2;

28 октября (Среда): Днем +8...+13 градусов, ночью сохранится заморозок в -1...-2 градуса;

29 октября (Четверг): Ожидается самый прохладный день недели — днем +7...+12 градусов тепла, ночью снова -1...-2 градуса;

30 октября (Пятница): В последний день октября днем воздух прогреется до +8...+13 градусов, ночью наблюдается мороз в -1...-2 градуса;

31 октября (Суббота): Месяц ноября начнется с потепления — днем воздух потеплеет до +9...+14 градусов, ночью сохранится заморозок в -1...-2 градуса;

1 ноября (Воскресенье): В выходной день температура днем поднимется до +10...+15 градусов, а ночью ожидается стабильный мороз в -1...-2 градуса.

Неделя без осадков и ветровая активность

Основные особенности погоды будут связаны со следующими явлениями: