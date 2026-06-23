Многие не знают: 4 привычки, повреждающие почки

·3·Здоровье
Многие не знают: 4 привычки, повреждающие почки

Почки являются одним из важнейших органов в организме. Однако некоторые «полезные» привычки, которые многие не считают вредными, могут оказывать негативное влияние на их функционирование.

Чрезмерное потребление белка

На столе расположены различные продукты питания: рыба, молоко, яйца, хлеб и фрукты.

Хотя белок крайне важен для организма, его избыточное потребление создает дополнительную нагрузку на почки. По словам уролога Дэвида Шустермана, достаточно 0,8–1 грамма белка на килограмм массы тела в сутки. Превышение этой нормы в два-три раза повышает риск развития хронической болезни почек.

Рекомендация: контролируйте потребление белка и, при необходимости, отдавайте предпочтение растительным белкам.

Бесконтрольный прием биологически активных добавок

Разноцветные таблетки на ладони и стакан воды на фоне.

Высокие дозы куркумы, витамина С и кальция могут привести к образованию камней в почках. Витамин Д может быть несовместим с некоторыми лекарственными препаратами.

Рекомендация: перед приемом любых добавок проконсультируйтесь со специалистом.

Избыточное доверие к детокс-чаям

Зеленый смузи, яблоко, авокадо и слово «Detox», выложенное из семян, на белом фоне.

Специалисты отмечают, что научных доказательств пользы детокс-чаев не существует. Напротив, они могут привести к обезвоживанию организма и чрезмерному напряжению почек.

Рекомендация: дополнительная детоксикация не требуется. Достаточного сна, физической активности и правильного питания вполне достаточно.

Чрезмерное употребление воды

Кто-то наливает воду из пластиковой емкости в стеклянный стакан.

Вода важна для организма, но даже ее избыток может нанести вред. Почки способны перерабатывать примерно 0,8–1 литр воды в час. Потребление воды сверх этой нормы создает для них избыточную нагрузку.

Рекомендация: пейте воду только при чувстве жажды и прислушивайтесь к потребностям организма.

Дэвид Шустерман
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Брюки, которые не стирали 11 месяцев: эксперимент дал неожиданный результатБрюки, которые не стирали 11 месяцев: эксперимент дал неожиданный результат15.06, 20:52Время и частота дневного сна могут указывать на риск смертности: результаты исследованияВремя и частота дневного сна могут указывать на риск смертности: результаты исследования12.06, 21:40Поздний отход ко сну повышает риск инфаркта и инсультаПоздний отход ко сну повышает риск инфаркта и инсульта12.06, 13:17Что нужно есть для поддержания здоровья сердцаЧто нужно есть для поддержания здоровья сердца11.06, 10:58От каких продуктов следует отказаться для долголетияОт каких продуктов следует отказаться для долголетия10.06, 18:50Разработан спрей, способный спасти жизнь при инсультеРазработан спрей, способный спасти жизнь при инсульте06.06, 13:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Здоровье новости

Брюки, которые не стирали 11 месяцев: эксперимент дал неожиданный результат
Брюки, которые не стирали 11 месяцев: эксперимент дал неожиданный результат
От каких продуктов следует отказаться для долголетия
От каких продуктов следует отказаться для долголетия
Препарат, остановивший рак, поразил ученых
Препарат, остановивший рак, поразил ученых
Время и частота дневного сна могут указывать на риск смертности: результаты исследования
Время и частота дневного сна могут указывать на риск смертности: результаты исследования
Можно ли употреблять яйца каждый день?
Можно ли употреблять яйца каждый день?
Что нужно есть для поддержания здоровья сердца
Что нужно есть для поддержания здоровья сердца
К чему приводит прием пищи перед сном?
К чему приводит прием пищи перед сном?
Массаж стоп: самый простой способ улучшить здоровье
Массаж стоп: самый простой способ улучшить здоровье