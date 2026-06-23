Многие не знают: 4 привычки, повреждающие почки

Почки являются одним из важнейших органов в организме. Однако некоторые «полезные» привычки, которые многие не считают вредными, могут оказывать негативное влияние на их функционирование.

Чрезмерное потребление белка

Хотя белок крайне важен для организма, его избыточное потребление создает дополнительную нагрузку на почки. По словам уролога Дэвида Шустермана, достаточно 0,8–1 грамма белка на килограмм массы тела в сутки. Превышение этой нормы в два-три раза повышает риск развития хронической болезни почек.

Рекомендация: контролируйте потребление белка и, при необходимости, отдавайте предпочтение растительным белкам.

Бесконтрольный прием биологически активных добавок

Высокие дозы куркумы, витамина С и кальция могут привести к образованию камней в почках. Витамин Д может быть несовместим с некоторыми лекарственными препаратами.

Рекомендация: перед приемом любых добавок проконсультируйтесь со специалистом.

Избыточное доверие к детокс-чаям

Специалисты отмечают, что научных доказательств пользы детокс-чаев не существует. Напротив, они могут привести к обезвоживанию организма и чрезмерному напряжению почек.

Рекомендация: дополнительная детоксикация не требуется. Достаточного сна, физической активности и правильного питания вполне достаточно.

Чрезмерное употребление воды

Вода важна для организма, но даже ее избыток может нанести вред. Почки способны перерабатывать примерно 0,8–1 литр воды в час. Потребление воды сверх этой нормы создает для них избыточную нагрузку.

Рекомендация: пейте воду только при чувстве жажды и прислушивайтесь к потребностям организма.