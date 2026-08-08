Lenovo готовится представить сверхтонкий ноутбук ТинкБук Аеробладе

Компания Lenovo работает над новым устройством, которое войдёт в линейку ТинкБук. По данным иксбт.ком, будущий ноутбук получит название Аеробладе и привлекает внимание своим сверхтонким корпусом. Первые опубликованные изображения наглядно объясняют происхождение этого названия: устройство отличается очень изящной формой. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Необычные дизайнерские решения и порты

Корпус этой модели настолько тонкий, что инженерам пришлось сформировать специальный утолщённый участок для размещения портов USB-C. Хотя по опубликованным изображениям сложно точно оценить габариты устройства, ожидается, что его дизайн станет новым шагом на рынке сверхтонких гаджетов.

Согласно предварительному анализу, ноутбук будет оснащён очень большим трекпадом. Предполагается, что диагональ экрана составит примерно 13 или 14 дюймов, что указывает на ориентацию устройства на пользователей, для которых важны портативность и удобство.

Технические возможности и производительность

Пока Lenovo официально не раскрыла технические характеристики нового устройства. Тем не менее специалисты предполагают, что с учётом сверхтонкого корпуса в нём будут использоваться не самые мощные, но энергоэффективные процессоры.

В частности, в основе этой модели могут лежать недавно представленные новые процессоры Intel Panther Lake или чипы Snapdragon Кс2 на платформе Qualcomm. Это обеспечит длительное время автономной работы и достаточную производительность для повседневных задач.

Пока неизвестно, когда этот ноутбук будет официально представлен и какой окажется его цена. Тем не менее смелые дизайнерские эксперименты Lenovo наверняка усилят конкуренцию на современном рынке портативных компьютеров.