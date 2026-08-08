Выявлены серьезные уязвимости в кибербезопасности Польши

Два польских специалиста по кибербезопасности изучили устойчивость интернет-сети страны к потенциальным кибератакам и обнаружили масштабные уязвимости в государственных учреждениях и инфраструктуре. Результаты исследования, представленные на международной конференции Деф Кон в Лас-Вегасе, показали, что критически важные системы страны беззащитны перед угрозами кибербезопасности. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, исследователи Роберт Кручик и Камиль Щуровски провели глубокий анализ веб-ресурсов польского сегмента, чтобы усилить цифровую защиту своей страны и сделать ее безопаснее. В результате проверки выяснилось, что около 250 тысяч веб-сайтов, принадлежащих более чем 10 тысячам государственных учреждений, имеют серьезные недостатки безопасности.

По словам специалистов, среди объектов, оказавшихся под угрозой, есть аэропорты, медицинские учреждения — больницы, а также официальные сайты государственных ведомств. Причиной этого становятся невнимательность разработчиков программного обеспечения к устранению уязвимостей, а также отсутствие систем для сообщения об ошибках и выплаты вознаграждений.

Открытые двери в критически важных системах

В ходе исследования выяснилось, что некоторые уязвимости можно очень легко эксплуатировать. Однако отдельные поставщики программного обеспечения не восприняли такие предупреждения всерьез, расценив их лишь как неудобство. Это создает угрозу польским государственным сервисам, которые могут подвергнуться кибератакам и захвату контроля над сетью.

Исследование было опубликовано в тот момент, когда Польша пытается усилить свою киберзащиту. В последнее время наблюдалась волна предположительно российских кибератак на предприятия энергетической и водоснабжающей отраслей страны. Выяснилось, что некоторые из этих атак были осуществлены с использованием уязвимой киберзащиты.

Проблемы Пад КМС и судебной системы

Кручик и Щуровски обнаружили несколько опасных уязвимостей в широко распространенной системе управления контентом Пад КМС. В частности, одна из них предоставляла свободный доступ к более чем 300 государственным веб-сайтам через открытую систему, не требующую пароля. Разработчики не выпускали обновления для этого программного обеспечения, поскольку срок его поддержки истек.

Из-за другой обнаруженной уязвимости исследователи получили доступ к сайтам примерно 245 судебных учреждений, то есть к двум третям польской судебной системы. Специалисты передали свои выводы правительству по соответствующим официальным каналам. По их мнению, проделанная работа принесла результаты и позволила хотя бы немного укрепить кибербезопасность страны.