Sony возвращает в продажу легендарные наушники ВХ-1000КсМ4

·65·Технологии
Sony возвращает в продажу легендарные наушники ВХ-1000КсМ4

Японский технологический гигант Sony готовится повторно вывести на рынок свои беспроводные наушники — одну из самых успешных аудиосерий компании. Как сообщает издание Деалабс, популярная модель, представленная шесть лет назад, вернётся в продажу под обновлённым индексом и будет предложена покупателям по значительно более доступной цене. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Это неожиданное возвращение вызвало большой интерес среди поклонников. Новая версия ВХ-1000КсМ4К предположительно получит такое название и по основным техническим характеристикам полностью повторит своего легендарного предшественника. По мнению экспертов, этот шаг станет очередным важным решением компании, направленным на адаптацию к запросам покупателей.

Дата выхода и ценовая политика

По данным источников, обновлённая старая модель поступит в продажу с 7 сентября текущего года. Ожидается, что цена на наушники составит около 250 долларов или евро. Это значительно дешевле флагманов последнего поколения.

Сообщается, что технические характеристики устройства останутся такими же, как у оригинальной модели. Единственное отличие заключается в автономности: в официальных документах указано 34 часа работы против 38 часов у оригинальных ВХ-1000КсМ4. Впрочем, при повседневном использовании эта небольшая разница может быть практически незаметна. Устройство будет доступно покупателям в трёх цветах: серебристом, чёрном и лавандовом.

Почему возвращают модель КсМ4?

Решение Sony тесно связано с текущей ситуацией на рынке и отзывами пользователей. Дело в том, что более поздняя модель КсМ5 не получила особенно тёплого приёма у поклонников. В частности, пользователи резко критиковали уменьшенные динамики и несгибающуюся конструкцию корпуса наушников.

Кроме того, цена последних моделей КсМ6 на уровне 450 долларов создала на рынке определённую нишу. Возвращение доступной и проверенной временем успешной модели за 250 долларов сейчас оценивается как вполне логичный шаг — как с финансовой точки зрения, так и с позиции удовлетворения потребностей покупателей.

SonyНаушникиWH-1000XM4ТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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