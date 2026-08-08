Ваком Мовинкпад 11: доступный планшет для цифровых творцов

Японская компания Ваком, уже много лет занимающая прочное место в мире цифрового творчества, продолжает развивать линейку графических планшетов. Согласно данным TechCrunch, модель Мовинкпад 11 представляет собой удобное и доступное решение для пользователей, интересующихся цифровым рисованием, но не желающих тратить большие суммы на дорогостоящие устройства. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Основанная в 1983 году компания Ваком считается одним из старейших в мире производителей графических планшетов. В последние годы бренд постепенно совершенствует серию Мовинкпад, работающую на специальной операционной системе Android. Одна из последних моделей линейки, Мовинкпад Pro 14, была выпущена прошлой осенью по цене $899 и получила передовые функции, включая ОЛЭД-экран и расширенную цветовую гамму. Однако первый представитель серии, Мовинкпад 11, занимает особое место благодаря компактности и цене.

Технические характеристики и удобство использования

Мовинкпад 11 оснащён экраном диагональю 11,45 дюйма, 8 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти. Планшет работает без аккумулятора и питается через УСБ-зарядное устройство. Благодаря весу всего 1,3 фунта его очень удобно брать с собой куда угодно.

В комплект входит стилус Pro Пен 3 длиной 6,3 дюйма, оснащённый тремя отдельными боковыми кнопками. Пользователь может запрограммировать их по своему усмотрению. Кроме того, Ваком предлагает наборы сменных наконечников для стилуса различного качества.

Ценовая политика и значение цифрового искусства

На рынке представлены графические устройства разных категорий, а Мовинкпад 11 стоимостью $500 занимает средний ценовой сегмент. Для обычных пользователей он может показаться немного дорогим, однако для специалистов по цифровому творчеству это оптимальный выбор между доступными моделями за $30, такими как Хуион Инспирой Х640П, и дорогими устройствами вроде Ваком Кинтик Pro 27 за $3500 или iPad стоимостью до $1100.

Цифровое искусство предлагает уникальный творческий опыт, который невозможно получить при работе с традиционными бумагой и карандашом. Графические дизайнеры, создатели мультфильмов, аниматоры и даже разработчики видеоигр воплощают свои идеи именно с помощью таких планшетов. Одни художники сначала делают набросок на планшете, а затем переносят его на бумагу, другие, наоборот, переводят работу с бумаги в цифровой формат.