Какие изменения произойдут в организме, если съедать два банана в день?

Банан — один из быстро употребляемых, питательных и относительно недорогих фруктов. Он обеспечивает организм углеводами, клетчаткой, калием, магнием и витамином B6. Однако употребление именно двух бананов в день не является «волшебной формулой» против всех заболеваний.

В рационе здорового человека два банана могут быть полезным перекусом. Однако их эффект зависит от степени зрелости бананов, других продуктов в течение дня, физической активности и состояния здоровья человека.

Сколько калорий и сахара содержится в двух бананах?

Один спелый банан среднего размера содержит примерно 110 килокалорий, 28 граммов углеводов, 15 граммов натурального сахара, 3 грамма клетчатки и 450 миллиграммов калия.

Таким образом, если ежедневно съедать два банана среднего размера, организм получает примерно:

— 220 килокалорий;

— 56 граммов углеводов;

— 30 граммов натурального сахара;

— 6 граммов клетчатки;

— 900 миллиграммов калия.

Это количество не представляет опасности для большинства здоровых людей. Однако употребление бананов в дополнение к обычному рациону без учёта этих калорий может повлиять на контроль веса.

Пищеварение может улучшиться

Клетчатка в бананах поддерживает работу кишечника, продлевает чувство сытости и замедляет пищеварение.

В менее спелых, более зелёных бананах содержится больше резистентного крахмала. Он не полностью расщепляется в тонком кишечнике, достигает толстого кишечника и служит питанием для полезных бактерий. В процессе созревания часть крахмала превращается в сахар, поэтому жёлтые бананы с коричневыми пятнами имеют более сладкий вкус.

Однако бананы не у всех одинаково улучшают работу кишечника. У некоторых людей употребление большого количества бананов может вызвать вздутие живота, скопление газов или дискомфорт в животе.

Калий полезен для сердца и артериального давления

Калий — необходимый минерал для нормальной работы нервов, мышц и сердца. Он может способствовать выведению из организма избыточного натрия и помогать расслаблению стенок кровеносных сосудов.

Рацион, богатый калием, особенно у людей, употребляющих много соли, может способствовать снижению артериального давления. Однако вывод о том, что бананы лечат гипертонию или заменяют лекарства от давления, является ошибочным.

Примерно 900 миллиграммов калия в двух бананах обеспечивают часть суточной потребности. Остальное количество можно получить из овощей, бобовых, молочных продуктов, орехов и других фруктов.

Даёт энергию, но также повышает уровень сахара в крови

Углеводы в бананах являются быстрым и удобным источником энергии для организма. Поэтому банан может быть удобным продуктом до или после физических упражнений.

Однако утверждение, что «банан совершенно не повышает уровень сахара в крови», не соответствует действительности. Хотя гликемический индекс спелого банана относительно низкий, он содержит значительное количество углеводов. Два банана вместе дают примерно 56 граммов углеводов.

При сахарном диабете или инсулинорезистентности важно учитывать размер порции. Американская диабетическая ассоциация подчёркивает, что фрукты следует включать в план питания как источник углеводов.

Употребление банана с йогуртом, творогом, орехами или ореховой пастой без добавления сахара может продлить чувство сытости и замедлить усвоение углеводов.

Помогает ли восстановлению после тренировки?

Углеводы, содержащиеся в банане, помогают восполнить запасы энергии, израсходованные во время тренировки, а калий поддерживает работу мышц и нервной системы.

Поэтому банан может быть удобным перекусом для людей, занимающихся спортом. Но он не способен автоматически остановить все мышечные спазмы. Их причиной также могут быть обезвоживание, чрезмерная нагрузка, недостаток магния или других электролитов.

Для полноценного восстановления необходимы не только бананы, но и достаточное количество воды, белка, сна и сбалансированное питание.

Сразу ли банан улучшает настроение?

Банан является одним из источников витамина B6. Он участвует более чем в ста ферментативных процессах в организме, включая обмен веществ и синтез нейромедиаторов.

Однако утверждение, что употребление двух бананов резко повышает уровень серотонина и устраняет стресс или депрессию, научно не доказано. Согласно данным NIH, не было однозначно показано, что добавки с витамином B6 значительно улучшают настроение или когнитивные функции у здоровых людей.

Банан в составе сбалансированного рациона лишь обеспечивает организм необходимыми для нервной системы веществами. Он не является средством лечения проблем с психическим здоровьем.

Защищает ли от вирусов?

В бананах содержатся витамин C, витамин B6, марганец и различные антиоксидантные соединения. Витамин B6 участвует в нормальной работе иммунной системы.

Но достоверных доказательств того, что употребление двух бананов в день предотвращает заражение вирусными инфекциями или лечит заболевания, нет.

Иммунитет зависит не от одного продукта, а от общего питания, сна, физической активности, уровня стресса и имеющихся заболеваний. Банан — лишь небольшая часть этой системы.

Утверждение о дефиците железа ошибочно

Постоянная усталость действительно может быть одним из признаков железодефицитной анемии. Однако банан не считается продуктом, богатым железом, и его употребление не лечит анемию.

К основным источникам железа относятся мясо, морепродукты, бобовые, шпинат, орехи и обогащённые железом зерновые продукты. При подозрении на дефицит железа следует сдать анализ крови и придерживаться рекомендаций врача.

Ошибочно объяснять усталость только питанием или одним витамином: её причиной также могут быть недостаток сна, проблемы с щитовидной железой, стресс и другие заболевания.

Увеличивают ли два банана вес?

Сам по себе банан не приводит к набору веса. Вес увеличивается, когда организм регулярно получает больше энергии, чем расходует.

Два банана дают примерно 220 килокалорий. Если они заменяют сладости, выпечку или другой высококалорийный перекус, это может улучшить рацион. Если же съедать их дополнительно после полноценного приёма пищи, суточная калорийность увеличится.

В крупных наблюдательных исследованиях употребление бананов не было связано с набором веса. Важны общий рацион и размер порций.

Кому следует соблюдать осторожность?

Для большинства здоровых людей два банана в день могут быть безопасными. Здоровые почки выводят избыточный калий с мочой.

Однако людям с хроническим заболеванием почек, почечной недостаточностью или повышенным уровнем калия в крови может быть рекомендовано ограничить богатые калием продукты, такие как бананы.

У людей, принимающих ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина или калийсберегающие мочегонные препараты, также может повыситься уровень калия. В таком случае рацион следует согласовать с врачом.

Вывод: полезно, но не чудо

Употребление двух бананов в день обеспечивает организм клетчаткой, калием, углеводами и витамином B6. Они могут поддерживать пищеварение, работу мышц и общее качество рациона.

Но банан:

— не лечит вирусные инфекции;

— не устраняет анемию;

— не заменяет лекарства от артериального давления;

— не поддерживает одинаковый уровень сахара в крови у всех людей;

— сам по себе не приводит к снижению веса.

Самый правильный подход — употреблять бананы как часть сбалансированного рациона, включающего разнообразные фрукты, овощи, белок и полезные жиры. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!