Не рекомендуется есть вечером: 4 фрукта

·103·Здоровье
Не рекомендуется есть вечером: 4 фрукта

Многие считают, что «есть фрукты по вечерам вредно». На самом деле для здоровых людей употребление фруктов в вечернее время не запрещено. Однако чрезмерное употребление некоторых фруктов по вечерам может вызвать дискомфорт.

1. Арбуз и дыня

В этих плодах очень много воды. Употребление их в большом количестве перед сном может привести к частым походам в туалет ночью.

Karton qutilarga taxlab qo‘yilgan ko‘plab tarvuz va qovunlar.

2. Виноград

Виноград — один из фруктов с относительно высоким содержанием натурального сахара. Его употребление в больших количествах может увеличить суточную калорийность рациона. Поэтому тем, кто следит за своим весом, рекомендуется соблюдать меру в порциях.

Savatlardagi turli xil rangli va navli yangi uzilgan uzum boshlari.

3. Цитрусовые (апельсин, мандарин, грейпфрут)

У людей с повышенной кислотностью желудка или проблемами рефлюкса эти фрукты по вечерам могут усилить изжогу и дискомфорт.

Oq taxta ustidagi butun va kesilgan sitrus mevalar to‘plami.

4. Сухофрукты

В изюме, финиках и других сухофруктах содержится больше сахара и калорий, чем в свежих фруктах. По этой причине их не рекомендуется есть вечером в чрезмерных количествах.

Yog‘och idishlarga solingan turli xil yong‘oqlar, quritilgan mevalar va urug‘lar to‘plami.

Специалисты отмечают, что важнее не то, в какое время суток съеден фрукт, а его количество. Для здоровых людей съесть 1 порцию фруктов вечером обычно безопасно. Если у вас диабет, рефлюкс или другие хронические заболевания, целесообразно следовать рекомендациям врача по питанию.

АрбузВиноградАпельсинГрейпфрут
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Charos
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