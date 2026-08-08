Переход Бруну Гимарайса в Арсенал задерживается из-за бюрократических проблем

Болельщикам лондонского «Арсенала» придется еще немного подождать официального объявления о переходе полузащитника Бруну Гимарайса. Переход бразильца из «Ньюкасл Юнайтед» за 75 миллионов фунтов стерлингов был отложен из-за административных проблем, возникших в последний момент. Это еще больше усиливает интерес к одной из самых громких сделок летнего трансферного окна. Эту информацию Goal.com сообщает .

Как сообщают Те Сун и Диарио АС, стороны достигли полного соглашения по выплате в размере 75 миллионов фунтов стерлингов. Согласно условиям сделки, лондонский клуб выплатит эту сумму частями в течение 24 месяцев без каких-либо дополнительных бонусов. Однако процесс официального объявления немного затягивается из-за определенных процедурных препятствий.

Не повлияло на работу на поле

Несмотря на задержку официальной презентации, трансфер считается фактически завершенным. Футболист уже прибыл в Лондон и в пятницу принял участие в предсезонной тренировке «Арсенала» под руководством Микеля Артеты. Это означает, что представители клуба рассчитывают вскоре решить все бюрократические вопросы и не допустить, чтобы они помешали подготовке полузащитника.

Уход Бруну Гимарайса из «Ньюкасл Юнайтед» был решен после встречи с новым главным тренером команды Маттиасом Яйссле на сборе в Испании. Во время беседы футболист попросил отпустить его в другой клуб и, получив положительный ответ от руководства, сразу отправился в Лондон для прохождения медицинского обследования.

Важная потеря для «Ньюкасла»

Этот трансфер означает завершение яркого и успешного периода Бруну в клубе с Тайнсайда. Он присоединился к команде в январе 2022 года, перейдя из французского «Лиона» за 40 миллионов фунтов стерлингов. За четыре с половиной года он стал капитаном команды и любимцем болельщиков.

В составе «Ньюкасл Юнайтед» бразилец провел в общей сложности 195 матчей, забил более 30 голов и отдал столько же результативных передач. Главное, он был одним из ключевых героев победы клуба в Кубке лиги после 70-летнего перерыва. Теперь уход этого футболиста станет серьезной потерей для «Ньюкасла», который переживает переходный период.