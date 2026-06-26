Моуринью пожелал игрокам «Реала» вернуться с ЧМ-2026 как можно раньше

·58·Спорт
Моуринью пожелал игрокам «Реала» вернуться с ЧМ-2026 как можно раньше

Жозе Моуринью в шутливой форме пожелал футболистам мадридского «Реала» как можно скорее завершить выступление на чемпионате мира 2026 года.

Португальский специалист отметил, что хочет, чтобы игроки вместо долгого пребывания в составе своих национальных команд отправились в отпуск и быстрее вернулись на предсезонные сборы клуба.

«Я хочу, чтобы игроки «Реала» быстрее вылетели с чемпионата мира и отправились в отпуск. Потому что я хочу, чтобы они скорее вернулись на предсезонные сборы», — заявил Моуринью в подкасте Беаст Моде Он.

На чемпионате мира ряд ведущих игроков «Реала» защищают честь своих сборных. Среди них Джуд Беллингем из Англии, Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени из Франции, Антонио Рюдигер из Германии, Федерико Вальверде из Уругвая и Тибо Куртуа из Бельгии.

Также в мундиале принимают участие новые игроки мадридцев — Марк Кукурелья, Ибраима Конате, Дензел Думфрис и Бернарду Силва.

Разумеется, эти слова Моуринью были сказаны в шутку. Однако в его словах есть и серьезный смысл: у футболистов, которые долго выступают на чемпионате мира, остается меньше времени на отдых и подготовку к новому сезону.

Поэтому португальский специалист хочет увидеть всех игроков команды на предсезонных сборах как можно раньше.

Жозе МоуриньюРеалДжуд БеллингемКилиан Мбаппе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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