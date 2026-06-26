Бразилия подала официальную жалобу в ФИФА на судейство на ЧМ-2026

Несмотря на крупную победу над Шотландией в 3-м туре группы «S» чемпионата мира со счетом 3:0 , сборная Бразилии абсолютно недовольна ситуацией! Бразильская конфедерация футбола (CBF) резко осудила судейство в этом матче и направила официальную жалобу в ФИФА.

Так что же именно так разгневало «самбаистов»?

Спорный момент на 22-й минуте: отмененный гол Винисиуса

Самый спорный и скандальный эпизод произошел в первом тайме, а именно на 22-й минуте:

Ситуация: Полузащитник бразильцев Винисиус мастерски отобрал мяч у защитника соперника Джека Хендри вблизи штрафной площади.

Действие: Овладев мячом, звездный футболист вышел один на один с вратарем и точно пробил по воротам соперника.

Вмешательство VAR: В момент празднования гола видеоассистенты (VAR) рекомендовали главному арбитру пересмотреть эпизод.

Окончательное решение: Главный судья из Мексики Сесар Артуро Рамос подошел к монитору, пересмотрел эпизод и пришел к выводу, что Винисиус нарушил правила при отборе мяча, в результате чего чистый гол был отменен.

Письмо президента Инфантино: «Больше не хотим видеть этого судью!»

Президент Бразильской конфедерации футбола Самир Шауд не смог остаться в стороне после этого решения. Он лично подписал официальную жалобу, направленную напрямую главе ФИФА Джанни Инфантино.

Бразильская сторона выдвинула в своем заявлении два жестких требования и возражения:

VAR только для явных ошибок: В документе подчеркивается, что система VAR (видеопомощник) должна использоваться исключительно для исправления очевидных и бесспорных ошибок, допущенных судьей на поле. Вмешательство в такие спорные и обычные игровые единоборства противоречит правилам системы. «Запрет» для судьи: Самир Шауд потребовал от руководства ФИФА больше никогда не назначать мексиканского арбитра Сесара Артуро Рамоса на матчи с участием сборной Бразилии.

Хотя Бразилия заработала очередные 3 очка и доказала свое превосходство на поле, они не готовы мириться с нарушением принципов справедливости. Время покажет, как ФИФА ответит на эту серьезную жалобу.