Паулу Барбоза: «Узбекистан не смог повторить уровень предыдущей игры»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о матче между сборными Португалии и Узбекистана во втором туре чемпионата мира 2026 года.

Анализируя встречу, завершившуюся победой Португалии со счетом 5:0, Барбоза отметил, что Узбекистан действовал на значительно более низком уровне по сравнению с игрой против Колумбии.

«Узбекистан сыграл очень плохо по сравнению с матчем против Колумбии. Это меня удивило, так как они хорошая команда. В первые 20 минут игры против Португалии Узбекистан вообще не мог выйти в атаку», — сказал он.

По словам специалиста, хотя позже Узбекистан немного улучшил свою игру, команда не смогла повторить свои предыдущие успехи на турнире.

«Позже они начали играть немного лучше. Но все равно не смогли приблизиться к тому уровню, который демонстрировали на чемпионате мира до этого. Именно поэтому они потерпели поражение со счетом 0:5», — добавил Барбоза.

Португальский агент также оценил игру сборной своей страны. По его мнению, Португалия действовала гораздо увереннее, чем в матче против ДР Конго.

«Португалия играла намного сильнее, чем в матче с Конго. Особенно хорошо команда выглядела в первом тайме», — отметил он.

Тем не менее, Барбоза подчеркнул, что Португалии все еще нужно улучшать свою игру, так как впереди ждет важный и сложный поединок с Колумбией.

«Наша команда должна еще больше повысить уровень игры. Предстоит очень важный матч против Колумбии. Особенно нам нужно действовать уверенно в обороне, так как в атаке также есть определенные проблемы», — заключил Паулу Барбоза.