Во Франции разгорелись споры об использовании кондиционеров из-за сильной жары (видео)

После того как температура воздуха во Франции превысила +40 градусов, обновив рекорды во многих регионах, вопрос использования кондиционеров вызвал бурные дискуссии в стране.

По имеющимся данным, кондиционеры установлены лишь в 25% французских домов. На фоне сильной жары спрос на переносные охладители резко возрос, а в некоторых местах появились очереди за ними.

Примечательно, что даже экологи, которые ранее выступали против использования кондиционеров, теперь признают необходимость оснащения школ, больниц и домов престарелых системами охлаждения.

В то же время некоторые французские политики предложили разработать специальную государственную программу по обеспечению всех школ и медицинских учреждений кондиционерами. Эксперты подчеркивают, что из-за изменения климата подобные проблемы в Европе могут стать еще более актуальными в будущем.