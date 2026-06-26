Раскрыты детали таинственного разговора Роналду и Хусанова на поле

·98·Спорт
Раскрыты детали таинственного разговора Роналду и Хусанова на поле

Историческое участие сборной Узбекистана в чемпионате мира запомнится болельщикам не только напряженными матчами, но и интересными событиями с мировыми звездами. В частности, внимание мировых СМИ привлекли диалоги между защитником «Манчестер Сити» Абдукодиром Хусановым и легендой футбола Криштиану Роналду в матче против Португалии. До этого момента то, о чем именно они говорили, оставалось тайной.

Отличные новости! Известный спортивный журналист Даврон Файзиев опубликовал на своей странице в Instagram эксклюзивные кадры с матча в Хьюстоне, раскрыв детали того самого загадочного разговора между двумя звездами.

Спор на 29-й минуте: «Аббос не грубый игрок!»

Самый эмоциональный и обсуждаемый момент матча произошел на 29-й минуте. Наш полузащитник Азиз Ганиев забил потрясающий супергол с дальней дистанции, сделав счет 2:1. Однако марокканский арбитр Джалал Джаед после просмотра VAR решил, что в начале атаки Аббосбек Файзуллаев сфолил против защитника Португалии Жоау Канселу, и отменил гол. Именно после этого эпизода между Роналду и Хусановым возник спор.

Сам Абдукодир Хусанов так объяснил ситуацию журналисту Даврону Файзиеву:

«Во время игры мы много общались. В основном обменивались мнениями о ситуациях на поле. Я не помню точно, что именно мы сказали друг другу на том видео. Например, после отмененного гола мы немного поспорили. Роналду утверждал, что было нарушение, а я подчеркнул, что Аббос не является грубым футболистом. Тем не менее, наше общение всегда проходило в теплой и дружеской атмосфере».

60-я минута: дружеская поддержка Роналду узбекскому защитнику

Напомним, что 23 июня в Хьюстоне в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Португалии разгромила дебютанта, сборную Узбекистана, со счетом 5:0. Криштиану Роналду прервал свою безголевую серию из 10 матчей на крупных турнирах именно в игре против нас, оформив дубль. Остальные голы забили Нуну Мендеш и Рафаэль Леао, а еще один мяч стал автоголом нашего вратаря Абдувохида Нематова.

Именно на 60-й минуте, когда произошел тот неудачный автогол, на поле была зафиксирована очень красивая сцена. Капитан Португалии Роналду подошел к молодому защитнику «Манчестер Сити» Абдукодиру Хусанову, тепло обнял его и по-дружески похлопал по плечу, оказывая моральную поддержку.

Хотя счет на табло был не таким, как нам хотелось бы, тот факт, что наш 22-летний защитник может на равных спорить на поле с такой легендой, как Криштиану Роналду, и пользоваться таким уважением, свидетельствует о великом будущем узбекского футбола!

Абдукодир ХусановМанчестер Сити
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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