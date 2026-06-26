Ги Стефан: «Как можно критиковать Мбаппе?»

·42·Спорт
Ги Стефан: «Как можно критиковать Мбаппе?»

Помощник главного тренера сборной Франции Дидье Дешама Ги Стефан заступился за Килиана Мбаппе в ответ на резкую критику.

Французский специалист охарактеризовал нападающего не только как игрока высочайшего уровня, но и как прекрасного человека. Он признался, что не понимает причин негативных высказываний в адрес футболиста.

«Он потрясающий футболист и замечательный человек. Я одного не понимаю: как кто-то может его критиковать?» — заявил Ги Стефан.

Специалист отметил, что наблюдает за Мбаппе с 2017 года и тот до сих пор продолжает удивлять его своими действиями.

«Я наблюдаю за ним с 2017 года. Килиан никогда не перестает меня удивлять. Некоторые тренеры с гордостью говорят, что работали с Пеле. Я же могу сказать, что работал с Мбаппе», — добавил он.

По мнению Ги Стефана, Мбаппе выделяется на поле не только своими голами, но и стремлением усилить командную игру.

«Килиан требователен к каждой мелочи, которая позволяет улучшить игру команды. Он великолепный лидер и капитан, заслуживающий уважения», — приводит слова Ги Стефана издание Ле Парисиен.

Таким образом, представитель тренерского штаба сборной Франции назвал критику в адрес Мбаппе несправедливой и высоко оценил его лидерские качества в команде.

Ги СтефанКилиан МбаппеФранцияДидье ДешамLe Parisien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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