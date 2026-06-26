Google продолжает терять ведущих специалистов в области искусственного интеллекта

·2·Технологии
Google продолжает терять ведущих специалистов в области искусственного интеллекта

Корпорация Google, борющаяся за лидерство на рынке искусственного интеллекта (AI), столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Ведущие исследователи, работавшие над моделями Gemini, которые считаются самыми передовыми разработками компании, переходят к командам конкурентов. Эта ситуация усиливает опасения инвесторов и аналитиков относительно будущего положения технологического гиганта. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

По сообщению издания Bloomberg, исследователи Йонас Адлер и Александр Прицель, сыгравшие важную роль в создании семейства моделей Gemini, решили покинуть Google и перейти в компанию Anthropic. Anthropic в настоящее время создает серьезную конкуренцию таким гигантам, как Google и OpenAI, со своими моделями Claude. Уход специалистов стал неожиданным ударом для Google, так как эти инженеры принимали непосредственное участие в формировании архитектуры системы.

Текучесть кадров и крупные трансферы

В последние недели список покидающих Google не ограничивается только Адлером и Прицелем. На прошлой неделе Ноам Шазир, одна из самых влиятельных фигур в мире искусственного интеллекта, объявил о своем присоединении к команде OpenAI. Шазир работал в системе Google с 2000 года и участвовал в создании технологий, ставших основой современных языковых моделей.

Интересно, что в прошлом году Google подписала сделку на 2,7 миллиарда долларов со стартапом Character.AI, основанным Ноамом Шазиром, чтобы вернуть его. Несмотря на огромную сумму, компания все равно потеряла специалиста, который в итоге ушел к конкурентам. Кроме того, уход директора по исследованиям подразделения Google DeepMind и лауреата Нобелевской премии 2024 года Джона Джампера свидетельствует об изменении внутренней атмосферы в компании.

Почему уходят специалисты?

По мнению экспертов, этот процесс связан не только с межкорпоративной конкуренцией, но и с выходом рынка искусственного интеллекта на новый этап. Стартапы, такие как Anthropic и OpenAI, планируют выход на биржу (IPO) в ближайшем будущем. Это позволяет им предлагать ведущим исследователям не только высокую зарплату, но и пакеты акций, стоимость которых в будущем может вырасти в несколько раз.

Хотя Google традиционно считался одним из самых привлекательных работодателей в мире, сейчас ситуация меняется. Бюрократия внутри компании и медленные процессы принятия решений могли наскучить исследователям по сравнению с гибкими стартапами. Это ставит под сомнение превосходство Google в создании самых сложных «фронтирных» моделей.

Сегодня гонка в области искусственного интеллекта — это не только битва вычислительных мощностей или алгоритмов, но и борьба за ограниченное количество специалистов мирового уровня. Основная проблема для Google заключается в том, чтобы продолжать развитие проекта Gemini, сохранив свой интеллектуальный потенциал. В противном случае компания может стать свидетелем того, как конкуренты пожинают плоды технологий, заложенных ею самой.

GoogleGeminiAnthropicИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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