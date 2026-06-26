В Венгрии задержан мужчина, готовивший еду из человеческих органов

В Венгрии раскрыто ужасающее преступление. 30-летний мужчина был задержан по подозрению в незаконном сборе человеческих органов и приготовлении из них пищи.

По данным следствия, он работал санитаром в одной из больниц Будапешта и похищал человеческие органы оттуда, а также с заброшенных кладбищ. После поступления сообщения в правоохранительные органы в доме мужчины был проведен обыск.

В ходе обыска в квартире были обнаружены человеческие черепа, кисти рук, стопы и другие части человеческого тела. По предварительным данным следствия, подозреваемый мог готовить и употреблять в пищу некоторые из этих органов.

В настоящее время по этому ужасающему случаю проводится масштабное расследование. Специалисты работают над тем, чтобы определить происхождение найденных органов и к скольким погибшим они относились. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким тяжким статьям.