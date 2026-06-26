В Венгрии задержан мужчина, готовивший еду из человеческих органов

·74·Мир
В Венгрии задержан мужчина, готовивший еду из человеческих органов

В Венгрии раскрыто ужасающее преступление. 30-летний мужчина был задержан по подозрению в незаконном сборе человеческих органов и приготовлении из них пищи.

По данным следствия, он работал санитаром в одной из больниц Будапешта и похищал человеческие органы оттуда, а также с заброшенных кладбищ. После поступления сообщения в правоохранительные органы в доме мужчины был проведен обыск.

В ходе обыска в квартире были обнаружены человеческие черепа, кисти рук, стопы и другие части человеческого тела. По предварительным данным следствия, подозреваемый мог готовить и употреблять в пищу некоторые из этих органов.

В настоящее время по этому ужасающему случаю проводится масштабное расследование. Специалисты работают над тем, чтобы определить происхождение найденных органов и к скольким погибшим они относились. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким тяжким статьям.

ВенгрияБудапештБудапешт
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Во Франции разгорелись споры об использовании кондиционеров из-за сильной жары (видео)Во Франции разгорелись споры об использовании кондиционеров из-за сильной жары (видео)Сегодня, 18:26Из октагона в Белый дом! Легенда UFC выдвигает свою кандидатуру в президенты СШАИз октагона в Белый дом! Легенда UFC выдвигает свою кандидатуру в президенты СШАСегодня, 15:05Стрельба в больнице США: подозреваемый задержан в другом городеСтрельба в больнице США: подозреваемый задержан в другом городеСегодня, 11:54Франция захватила связанный с Россией нефтяной танкерФранция захватила связанный с Россией нефтяной танкерСегодня, 11:49Новый шаг Зеленского: 40-дневная операция, чтобы принудить Россию к мируНовый шаг Зеленского: 40-дневная операция, чтобы принудить Россию к мируСегодня, 11:41Срочное обращение бывшего российского военного к Путину потрясло сетьСрочное обращение бывшего российского военного к Путину потрясло сетьСегодня, 11:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы