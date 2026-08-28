Утверждено: кому обязательно нужно получить обновленную вакцину от КОВИД-19?
Фармацевтические гиганты Пфизер и БиоНТеч объявили, что разработанная ими специально против доминирующих сегодня новых штаммов коронавируса мРНК-вакцина получила официальное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (ФДА).
Формула КОМИРНАТЙ КсФГ, предназначенная для сезона 2026–2027 годов, направлена на нейтрализацию новейших генетических изменений вируса и в ближайшие дни будет доставлена во все медицинские учреждения и аптеки.
Для кого предназначена новая вакцина?
В соответствии с утвержденным ФДА порядком, обновленный препарат рекомендуется для следующих категорий населения:
Лица в возрасте 65 лет и старше: Для всех пожилых граждан, входящих в группу риска по возрасту;
Лица в возрасте от 5 до 64 лет: Для людей, имеющих как минимум одно хроническое или сопутствующее заболевание, которое может вызвать тяжелые осложнения коронавируса;
Безопасность и эффективность: По заявлению производителей, вакцина КОМИРНАТЙ полностью доказала свою высокую эффективность и профиль безопасности в ходе всесторонних клинических, доклинических и реальных испытаний.
Штамм «Стратус» (КсФГ): новая угроза, способная обмануть иммунитет
Новая вакцина разработана именно против КсФГ — новой мутации, известной широкой общественности под названием «Стратус»:
Уход от иммунной системы: По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «Стратус» способен защищаться от атак и механизмов распознавания иммунной системой человека гораздо лучше, чем предыдущий доминирующий штамм («Нимбус»);
Изменение характера заболевания: Сегодня КОВИД-19 рассматривается не как чрезвычайная ситуация, как в первые годы пандемии (2020–2021 гг.), а как сезонное респираторное заболевание;
Вероятность осенней волны: Центры по контролю и профилактике заболеваний США (КДК) отмечают снижение числа госпитализаций, однако предупреждают, что с приближением осеннего сезона активность вируса в некоторых регионах может возрасти.
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