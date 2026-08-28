Яя Туре вывел Слован в Лигу чемпионов

·19·Спорт
Яя Туре вывел Слован в Лигу чемпионов

Известный в прошлом полузащитник, прославившийся своей яркой игрой в футбольном мире, Яя Туре добился первого крупного успеха в своей тренерской карьере. Как сообщает Goal.com, ему удалось вывести братиславский «Слован» в основной этап Лиги чемпионов. Этот результат стал историческим шагом для молодого специалиста уже в первые месяцы его тренерской деятельности. Об этом сообщает Goal.com.

В решающем отборочном раунде «Слован» встретился на выезде с командой «Целе». Несмотря на то, что домашние игры соперника всегда опасны, подопечные Яя Туре, действуя по блестящему тактическому плану, одержали уверенную победу. Благодаря этому успеху команда получила путевку в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.

На послематчевой пресс-конференции Яя Туре сосредоточился на командном единстве, а не на личных похвалах. Он подчеркнул, что все заслуги принадлежат игрокам и тренерскому штабу, особо отметив их стойкость. Также тренер выразил благодарность преданным болельщикам, которые преодолели четырехчасовой путь на автобусе и создали на выездном матче атмосферу домашней игры.

Туре хочет сыграть против своих бывших команд

После выхода в основной этап турнира все внимание переключилось на потенциальных соперников. Яя Туре не скрывал, что хотел бы встретиться в Братиславе с грандами, за которых выступал в бытность игроком. По его словам, для определения истинного уровня его подопечных важно пройти проверку на поле против сильнейших команд Европы.

«Честно говоря, я бы очень хотел, чтобы «Барселона» и «Манчестер Сити» приехали в Братиславу», — приводит слова специалиста Goal.com. Он добавил, что относится к этим командам с большим уважением, но противостояние с ними покажет реальную конкурентоспособность его коллектива.

Трудные испытания Лиги чемпионов

Однако, согласно результатам жеребьевки Лиги чемпионов, «Слован» ожидает очень сложный и интересный календарь. Команде-дебютанту турнира предстоит принять дома «ПСЖ», «Рому», «Лилль» и ЛАСК. Кроме того, они проведут выездные матчи против «Интера», «Реал Бетиса», донецкого «Шахтера» и «Штутгарта».

Несмотря на то, что жеребьевка преподнесла серьезных соперников, молодой тренер подчеркнул, что команда будет твердо стоять на ногах и готовиться к испытаниям самого высокого континентального уровня. Для «Слована» этот сезон — не только возможность набраться опыта, но и отличный шанс заявить о себе на европейской арене.

Яя ТуреСлован БратиславаЛига чемпионовБарселонаМанчестер Сити
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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