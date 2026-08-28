Сервис «Игромир» от Яндекс стал доступен на более чем 2,6 млн телевизоров

·16·Технологии
Сервис «Игромир» от Яндекс стал доступен на более чем 2,6 млн телевизоров

Облачный игровой сервис «Игромир» от Яндекс расширил свое присутствие, став доступным на более чем 2,6 миллионах телевизоров через приложение «Кинопоиск». Согласно данным иксбт.ком, теперь пользователи могут запускать популярные компьютерные игры прямо на экране телевизора без необходимости использования специальных консолей. Об этом сообщает ресурс Иксбт.ком.

На данный момент эта возможность охватывает устройства более пятидесяти популярных брендов, таких как Тувио, Дигма, ДЭКсП и ББК. Основное условие заключается в том, что телевизор должен работать на операционной системе ЯОС и поддерживать соответствующую версию приложения.

Удобство использования и оборудование

Для начала игрового процесса пользователю достаточно подключить к телевизору совместимый геймпад и привязать личный аккаунт Стеам. Сервис отлично работает с контроллерами Xbox и PlayStation, а также с большинством игровых манипуляторов для ПК и Андроид-устройств.

Если у пользователя нет подходящего геймпада, его можно легко заказать через «Яндекс Маркет» или «Яндекс Лавку». В Москве и Санкт-Петербурге доставка некоторых моделей осуществляется даже за 60 минут.

Обширный каталог и условия оплаты

Игровой каталог сервиса «Игромир» включает более 250 проектов из библиотек Стеам, Эпик Гамес и «Леста Игры». Среди них можно найти такие популярные тайтлы, как Ассассин’с Крид Блак Флаг, Готик 1 Ремаке, 007 Фирст Лигхт, Кримсон Десерт и Марвел Ривалс.

Наличие подписки «Яндекс Плюс» для использования сервиса не является обязательным, так как система работает по почасовой оплате. При этом подписчики могут обменивать накопленные баллы на бонусные минуты.

Технологическое будущее и планы

Облачная технология запускает игру на удаленном сервере, передавая готовое изображение на экран телевизора, а команды с геймпада отправляются обратно. Такой подход позволяет наслаждаться играми с тяжелой графикой независимо от технических характеристик самого устройства.

По информации экспертов, к концу 2026 года планируется добавить сервис «Игромир» в приложение «Кинопоиск» на телевизорах под управлением Android ТВ. Ожидается, что это значительно расширит аудиторию сервиса.

ЯндексИгромирОблачный геймингКинопоискТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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