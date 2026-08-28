Нововведение в поезде Алматы – Ташкент: запускается отдельный женский вагон!
В целях создания удобств для женщин в международном пассажирском поезде, курсирующем между двумя крупными городами Центральной Азии — Ташкентом и Алматы, вводится важное изменение. С 1 октября в состав поезда по этому международному маршруту будет включен отдельный женский вагон.
Билеты в этот вагон будут продаваться исключительно женщинам-пассажирам. Кроме того, установлено, что обслуживать пассажиров внутри вагона будут проводники-женщины.
Кто может путешествовать в вагоне?
Новый порядок международного сообщения включает в себя следующие основные правила:
Состав пассажиров: Билеты оформляются без исключений только женщинам;
Поездки с детьми: Женщинам-пассажирам разрешается брать с собой в этот вагон мальчиков в возрасте до 7 лет;
Продажа билетов и обозначение: Билеты можно приобрести через железнодорожные кассы и на официальном сайте. В системе продаж места в женском вагоне будут отмечены специальным знаком «JN»;
Срок бронирования: Билеты поступают в продажу за 45 дней до даты поездки.
Ежедневное расписание движения поезда:
Поезда по данному направлению курсируют регулярно на ежедневной основе:
Алматы → Ташкент: Время отправления — 19:05, прибытие в столицу Ташкент — 12:53;
Ташкент → Алматы: Время отправления — 14:41, прибытие в Алматы — 08:51.
Данная инициатива направлена на обеспечение того, чтобы женщины могли путешествовать в дальних международных поездках более безопасно, свободно и спокойно.
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