Нововведение в поезде Алматы – Ташкент: запускается отдельный женский вагон!

·13·Общество
Нововведение в поезде Алматы – Ташкент: запускается отдельный женский вагон!

В целях создания удобств для женщин в международном пассажирском поезде, курсирующем между двумя крупными городами Центральной Азии — Ташкентом и Алматы, вводится важное изменение. С 1 октября в состав поезда по этому международному маршруту будет включен отдельный женский вагон.

Билеты в этот вагон будут продаваться исключительно женщинам-пассажирам. Кроме того, установлено, что обслуживать пассажиров внутри вагона будут проводники-женщины.

Кто может путешествовать в вагоне?

Новый порядок международного сообщения включает в себя следующие основные правила:

  • Состав пассажиров: Билеты оформляются без исключений только женщинам;

  • Поездки с детьми: Женщинам-пассажирам разрешается брать с собой в этот вагон мальчиков в возрасте до 7 лет;

  • Продажа билетов и обозначение: Билеты можно приобрести через железнодорожные кассы и на официальном сайте. В системе продаж места в женском вагоне будут отмечены специальным знаком «JN»;

  • Срок бронирования: Билеты поступают в продажу за 45 дней до даты поездки.

Ежедневное расписание движения поезда:

Поезда по данному направлению курсируют регулярно на ежедневной основе:

  • Алматы → Ташкент: Время отправления — 19:05, прибытие в столицу Ташкент — 12:53;

  • Ташкент → Алматы: Время отправления — 14:41, прибытие в Алматы — 08:51.

Данная инициатива направлена на обеспечение того, чтобы женщины могли путешествовать в дальних международных поездках более безопасно, свободно и спокойно.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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