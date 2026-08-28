Xiaomi представила смартфон Poco Кс8 Повер 5Г с аккумулятором 10 000 мА·ч

Бренд Xiaomi официально представил один из своих новых и ожидаемых девайсов — смартфон Poco Кс8 Повер 5Г. Согласно данным иксбт.ком, главной и наиболее примечательной особенностью этого гаджета является оснащение огромным аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Технические возможности и экран

Согласно представленной информации, презентация смартфона запланирована на 4 сентября текущего года, и индийский рынок станет первым регионом, где модель поступит в продажу. Производитель отмечает, что благодаря огромной батарее устройство может работать без подзарядки до 3,5 дней, а срок службы аккумулятора составляет целых шесть лет.

Если опираться на ранее просочившиеся данные, новый Poco Кс8 Повер 5Г также продемонстрирует высокие показатели в плане зарядки. В частности, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 В, а также технологию обратной проводной зарядки мощностью 27 В для питания других устройств.

На передней панели устройства установлен качественный АМОЛЭД-экран с диагональю 6,83 дюйма. Пиковая яркость дисплея составляет 3500 нит, что позволяет комфортно использовать его даже под прямыми солнечными лучами. Защиту экрана обеспечивает прочное стекло Горилла Гласс Виктус 2.

Защита и возможности камеры

Корпус Poco Кс8 Повер 5Г имеет степень защиты от пыли и влаги ИП69К, что является высшим показателем для современных потребительских устройств. Это позволяет использовать его даже в самых суровых условиях.

Что касается оптических возможностей, основная камера смартфона состоит из набора датчиков на 50 и 8 Мп. Для качественных автопортретов и видеозвонков установлена фронтальная камера на 32 Мп. На официальных тизерах отчетливо видны характерный ярко-желтый корпус устройства и квадратный блок камеры, расположенный на задней панели.

Также Xiaomi гарантирует своим пользователям долгосрочную программную поддержку. Согласно ей, для модели Poco Кс8 Повер 5Г будут регулярно предоставляться четыре крупных обновления операционной системы Android, а также патчи безопасности в течение шести лет.