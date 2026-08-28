Опасная ловушка в Telegram: остерегайтесь мошенников, обещающих компенсацию от имени правительства!

·24·Общество
Опасная ловушка в Telegram: остерегайтесь мошенников, обещающих компенсацию от имени правительства!

В узбекском сегменте мессенджера Telegram появилась очередная опасная мошенническая сеть, нацеленная на доверчивых граждан. В этот раз злоумышленники пытаются обмануть людей, заявляя о запуске «новой программы социальной компенсации» для поддержки населения со стороны государства.

В распространяемых фальшивых сообщениях утверждается, что каждому гражданину полагается компенсация от нескольких миллионов сумов до 50 000 000 сумов, а также прилагаются вымышленные комментарии вроде «после семейной проверки вышло более 30 миллионов сумов».

Истинная цель мошенников и фальшивая ссылка «gov.uz»

Киберпреступники используют искусно подготовленные психологические уловки, чтобы войти в доверие к гражданам:

  • Ловушка под маской «gov.uz»: Чтобы не вызывать подозрений у людей, мошенники маскируют вредоносную ссылку под официальный правительственный портал Республики Узбекистан — [https://gov.uz/](https://gov.uz/)...;

  • Перенаправление на фишинговый сайт: При нажатии на ссылку пользователь попадает не на официальный госорган, а на фишинговую страницу под названием «Официальный реестр компенсаций», украшенную Государственным гербом и флагом;

  • Кража карт и денег: На странице якобы отображается готовность выплаты в размере «30 250 000 сумов», и для получения денег требуется ввести номер телефона и данные банковской карты (номер карты, срок действия и SMS-код подтверждения). Как только эти данные вводятся, все средства с пластиковой карты переводятся на счета мошенников.

Важное предупреждение от специалистов

Эксперты по кибербезопасности и правоохранительные органы призывают граждан строго соблюдать следующие правила:

  • Официальные компенсации и пособия от государства никогда не распределяются через неизвестные ссылки в Telegram или путем «ввода SMS-кода»;

    • Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам, поступающим в группах и каналах, и не пересылайте их близким;
    • Ни при каких обстоятельствах не вводите секретные коды вашей банковской карты и 6- или 4-значные цифры, поступившие по SMS, на сторонних сайтах.
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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