Ўзбекистон қатнашадиган мундиални қайси юлдузлар уйдан томоша қилади?

·41·Спорт
Ўзбекистон қатнашадиган мундиални қайси юлдузлар уйдан томоша қилади?

2026 йилги Жаҳон чемпионати Ўзбекистон футбол тарихида алоҳида саҳифа бўлади. Миллий терма жамоамиз илк бор мундиал финал босқичида иштирок этади. Бу — ўзбек футболи учун катта орзу, катта ғурур ва бутун халқ кутган тарихий воқеа.

Қизиқ томони, Ўзбекистон майдонга тушадиган ушбу Жаҳон чемпионатини бир қатор машҳур футбол юлдузлари телевизор орқали кузатишга мажбур бўлади. Ижтимоий тармоқларда ЖЧ-2026дан четда қолган футболчилардан тузилган рамзий жамоа сурати тарқалди. Унда замонавий футболнинг бир нечта машҳур номлари акс этган.

Расмдаги рамзий таркибда дарвозабон сифатида Жанлуижи Доннарумма кўрсатилган. Италиялик посбон халқаро майдонда катта тажрибага эга, Европа чемпионатида ғолиб чиққан футболчилардан бири ҳисобланади. Аммо Италия терма жамоасининг мундиал йўлланмасидан қуруқ қолиши уни ҳам катта турнирдан четда қолдирди.

Ҳимоя чизиғида Каррерас, Харри Магуайр, Хаусен ва Трент Александер-Арнольд номлари келтирилган. Айниқса, Александер-Арнольд ва Магуайр каби Премьер-лигада танилган футболчиларнинг ЖЧ-2026ни уйдан томоша қилиши мухлислар учун кутилмаган ҳолат сифатида қабул қилинмоқда. Бундай номлар одатда катта турнирларда кўринади, аммо футбол шу — билетни паспорт эмас, натижа беради.

Ярим ҳимояда Эдуардо Камавинга, Фил Фоден ва Доминик Собослаи жой олган. Камавинга “Реал” сафида катта ўйинларда тобланган, Фоден “Манчестер Сити”нинг энг иқтидорли футболчиларидан бири, Собослаи эса Венгрия футболи етакчиси сифатида танилган. Шунга қарамай, улар ҳам ушбу рамзий жамоага киритилган.

Ҳужум чизиғи эса янада шов-шувли кўринади: Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен ва Коул Палмер. Бу учликнинг ҳар бири ўз клубида катта роль ўйнайдиган, мухлислар эътиборидаги футболчилар саналади. Кварацхелия техникаси ва тезкорлиги билан, Осимхен кучли ҳужумчи сифатида, Палмер эса сўнгги йиллардаги ўсиши билан алоҳида ажралиб туради.

Бироқ футболда индивидуал маҳорат ҳар доим ҳам терма жамоа муваффақиятини кафолатламайди. Жаҳон чемпионатига чиқиш учун бутун жамоа барқарор ўйнаши, саралаш босқичларида керакли натижаларни қўлга киритиши ва ҳал қилувчи паллада хатога йўл қўймаслиги керак. Шу боис айрим буюк юлдузлар мундиалдан четда қолади, баъзан эса тарихий йўлланмани илк бор қўлга киритган жамоалар катта саҳнага чиқади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026га йўлланма олгани айнан шу жиҳатдан жуда қимматли. Миллий жамоамиз йиллар давомида орзу қилинган мақсадга эришди ва энди дунё футболи саҳнасида ўзини кўрсатиш имкониятига эга. Бу вақтда эса Доннарумма, Фоден, Кварацхелия, Осимхен, Палмер каби футболчилар турнирни томошабин сифатида кузатиши мумкин.

Бу ҳолат ўзбек футболчилари учун ҳам катта мотивация бўлиши керак. Чунки Жаҳон чемпионатида иштирок этиш ҳар кимга ҳам насиб этавермайди. Дунё даражасидаги юлдуз бўлишингиз мумкин, аммо терма жамоангиз йўлланма олмаса, мундиал сизсиз ўтади. Ўзбекистон футболчилари эса тарихий имкониятни қўлга киритди.

Расмдаги рамзий жамоа яна бир ҳақиқатни эслатади: Жаҳон чемпионатида қатнашишнинг ўзи улкан ютуқ. Албатта, Ўзбекистон олдида Португалия, Колумбия ва Конго ДР каби кучли рақиблар бор. Аммо вакилларимиз энди орзу қилинган эшикдан кириб бўлди. Энди асосий вазифа — бу имкониятдан муносиб фойдаланиш.

Мухлислар учун ҳам бу жуда қизиқ манзара. Бир томонда дунё юлдузлари мундиални телевизор орқали томоша қилади. Иккинчи томонда эса Ўзбекистон терма жамоаси илк бор майдонга чиқиб, мамлакат шарафини ҳимоя қилади. Бу — футболдаги энг чиройли адолатлардан бири: катта саҳнага фақат номлар эмас, меҳнат ва натижа олиб чиқади.

Шунинг учун ЖЧ-2026 Ўзбекистон учун фақат мусобақа эмас. Бу ўзбек футболи ҳақида дунёга янги гап айтиш имконияти. Бу ёш футболчиларга “биздан ҳам мундиалга чиқиш мумкин” деган ишонч. Бу мухлислар учун эса йиллар давомида кутилган тарихий лаҳза.

Энди барча эътибор миллий жамоамизга қаратилади. Майдонда ҳар бир дақиқа муҳим, ҳар бир эпизод тарихий бўлади. Четда қолган юлдузлар эса бу сафар катта саҳнани экран орқали кузатади. Ўзбекистон эса, ниҳоят, ўша саҳнанинг ўзида бўлади.

ЎзбекистонДжанлуиджи ДоннаруммаРеалМанчестер СитиХвича Кварацхелия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди