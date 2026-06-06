Ўзбекистон қатнашадиган мундиални қайси юлдузлар уйдан томоша қилади?
2026 йилги Жаҳон чемпионати Ўзбекистон футбол тарихида алоҳида саҳифа бўлади. Миллий терма жамоамиз илк бор мундиал финал босқичида иштирок этади. Бу — ўзбек футболи учун катта орзу, катта ғурур ва бутун халқ кутган тарихий воқеа.
Қизиқ томони, Ўзбекистон майдонга тушадиган ушбу Жаҳон чемпионатини бир қатор машҳур футбол юлдузлари телевизор орқали кузатишга мажбур бўлади. Ижтимоий тармоқларда ЖЧ-2026дан четда қолган футболчилардан тузилган рамзий жамоа сурати тарқалди. Унда замонавий футболнинг бир нечта машҳур номлари акс этган.
Расмдаги рамзий таркибда дарвозабон сифатида Жанлуижи Доннарумма кўрсатилган. Италиялик посбон халқаро майдонда катта тажрибага эга, Европа чемпионатида ғолиб чиққан футболчилардан бири ҳисобланади. Аммо Италия терма жамоасининг мундиал йўлланмасидан қуруқ қолиши уни ҳам катта турнирдан четда қолдирди.
Ҳимоя чизиғида Каррерас, Харри Магуайр, Хаусен ва Трент Александер-Арнольд номлари келтирилган. Айниқса, Александер-Арнольд ва Магуайр каби Премьер-лигада танилган футболчиларнинг ЖЧ-2026ни уйдан томоша қилиши мухлислар учун кутилмаган ҳолат сифатида қабул қилинмоқда. Бундай номлар одатда катта турнирларда кўринади, аммо футбол шу — билетни паспорт эмас, натижа беради.
Ярим ҳимояда Эдуардо Камавинга, Фил Фоден ва Доминик Собослаи жой олган. Камавинга “Реал” сафида катта ўйинларда тобланган, Фоден “Манчестер Сити”нинг энг иқтидорли футболчиларидан бири, Собослаи эса Венгрия футболи етакчиси сифатида танилган. Шунга қарамай, улар ҳам ушбу рамзий жамоага киритилган.
Ҳужум чизиғи эса янада шов-шувли кўринади: Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен ва Коул Палмер. Бу учликнинг ҳар бири ўз клубида катта роль ўйнайдиган, мухлислар эътиборидаги футболчилар саналади. Кварацхелия техникаси ва тезкорлиги билан, Осимхен кучли ҳужумчи сифатида, Палмер эса сўнгги йиллардаги ўсиши билан алоҳида ажралиб туради.
Бироқ футболда индивидуал маҳорат ҳар доим ҳам терма жамоа муваффақиятини кафолатламайди. Жаҳон чемпионатига чиқиш учун бутун жамоа барқарор ўйнаши, саралаш босқичларида керакли натижаларни қўлга киритиши ва ҳал қилувчи паллада хатога йўл қўймаслиги керак. Шу боис айрим буюк юлдузлар мундиалдан четда қолади, баъзан эса тарихий йўлланмани илк бор қўлга киритган жамоалар катта саҳнага чиқади.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026га йўлланма олгани айнан шу жиҳатдан жуда қимматли. Миллий жамоамиз йиллар давомида орзу қилинган мақсадга эришди ва энди дунё футболи саҳнасида ўзини кўрсатиш имкониятига эга. Бу вақтда эса Доннарумма, Фоден, Кварацхелия, Осимхен, Палмер каби футболчилар турнирни томошабин сифатида кузатиши мумкин.
Бу ҳолат ўзбек футболчилари учун ҳам катта мотивация бўлиши керак. Чунки Жаҳон чемпионатида иштирок этиш ҳар кимга ҳам насиб этавермайди. Дунё даражасидаги юлдуз бўлишингиз мумкин, аммо терма жамоангиз йўлланма олмаса, мундиал сизсиз ўтади. Ўзбекистон футболчилари эса тарихий имкониятни қўлга киритди.
Расмдаги рамзий жамоа яна бир ҳақиқатни эслатади: Жаҳон чемпионатида қатнашишнинг ўзи улкан ютуқ. Албатта, Ўзбекистон олдида Португалия, Колумбия ва Конго ДР каби кучли рақиблар бор. Аммо вакилларимиз энди орзу қилинган эшикдан кириб бўлди. Энди асосий вазифа — бу имкониятдан муносиб фойдаланиш.
Мухлислар учун ҳам бу жуда қизиқ манзара. Бир томонда дунё юлдузлари мундиални телевизор орқали томоша қилади. Иккинчи томонда эса Ўзбекистон терма жамоаси илк бор майдонга чиқиб, мамлакат шарафини ҳимоя қилади. Бу — футболдаги энг чиройли адолатлардан бири: катта саҳнага фақат номлар эмас, меҳнат ва натижа олиб чиқади.
Шунинг учун ЖЧ-2026 Ўзбекистон учун фақат мусобақа эмас. Бу ўзбек футболи ҳақида дунёга янги гап айтиш имконияти. Бу ёш футболчиларга “биздан ҳам мундиалга чиқиш мумкин” деган ишонч. Бу мухлислар учун эса йиллар давомида кутилган тарихий лаҳза.
Энди барча эътибор миллий жамоамизга қаратилади. Майдонда ҳар бир дақиқа муҳим, ҳар бир эпизод тарихий бўлади. Четда қолган юлдузлар эса бу сафар катта саҳнани экран орқали кузатади. Ўзбекистон эса, ниҳоят, ўша саҳнанинг ўзида бўлади.
…